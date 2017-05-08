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Shadow Fight 2 для Android

Shadow Fight 2 1.9.29 для Android

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Описание Shadow Fight 2 1.9.29 для AndroidОписание   Скачать Shadow Fight 2 1.9.29 для AndroidСКАЧАТЬ (88,32 Мб) Скриншоты Shadow Fight 2 1.9.29 для AndroidСкриншоты (20)   Статистика Shadow Fight 2 1.9.29 для AndroidСтатистика   Отзывы о Shadow Fight 2 1.9.29 для AndroidОтзывы (4)  
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4.45 из 5, всего оценок - 27
  • Рейтинг программы - 4.45 из 5
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Shadow Fight 2 – сумасшедшая смесь файтинга и РПГ. Сразитесь с самыми опасными противниками и прокачайте по максимуму своего героя.

Вы сможете вооружать, одевать и обучать персонажа новым приемам. Путешествуйте по 6 провинциям, чтобы победить зло и закрыть Врата Теней.

Что бы одолеть всех противников, покупайте своему бойцу мечи, нунчаки, когти, цепи и другими видами смертоносного оружия, надевайте и улучшайте доспехи, шлемы, магические амулеты.

Что нового в Shadow Fight 2 1.9.29 для Android?
  • Топ100 кланов.
  • Новые иконки для кланов.
  • Мэй ослаблена на затмении.
  • Защита пользователей от невозможности управления кланом.
  • Изменение прав Рекрута и Генерала.
  • Статус когда игрок был последний раз онлайн.
  • Ограничение на создание одинаковых кланрейдов.
  • Заряды Тьмы теперь наносят варьирующийся урон, урон немного увеличен.
  • Увеличен урон Пластинчатого меча.
  • Оптимизация чата, улучшен поиск кланов.
  • Усиление защиты от взлома.
  • Исправление ошибок.
Скриншоты Shadow Fight 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 9 798
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРолевые, RPG - Экшен и 3D
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Отзывы о программе Shadow Fight 2

Димон про Shadow Fight 2 1.9.10 для Android [19-07-2015]

Игра супер!!!;-) Я Щас на отшельнике. Я получаю енэргию когда за хочу потому что я перевожу дату
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Богдан про Shadow Fight 2 1.9.1 для Android [01-01-2015]

Класс класс класс
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Пушкин про Shadow Fight 2 1.8.2 для Android [15-12-2014]

Приложение не устанавливается
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я про Shadow Fight 2 1.6.1 для Android [10-07-2014]

шось воно дуже сильно вибиваэ
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