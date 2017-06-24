LINE для Windows

LINE 5.2.2.1459

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Описание LINE 5.2.2.1459Описание   Скачать LINE 5.2.2.1459СКАЧАТЬ (63,72 Мб) Скриншоты LINE 5.2.2.1459Скриншоты (1)   Статистика LINE 5.2.2.1459Статистика   Отзывы о LINE 5.2.2.1459Отзывы (0)  
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LINE - очередная разработка в сфере бесплатной коммуникации и общения, изначально спроектированная для мобильных платформ, но теперь доступная и для ПК под управлением Windows. Этот сервис предлагает бесплатные звонки и SMS-сообщения 24 часа в сутки - пользователь не ограничен ни временем длительности звонка, ни количеством отправляемых SMS. При этом поддерживается видеосвязь для голосового общения, что позволит передать больше эмоций при разговоре, а обмен SMS может использоваться как "один-на-один", так и в групповом чате. Кстати, отправку простых текстовых сообщений в этой программе можно превратить в яркую открытку, снабдив их интересными, веселыми и оригинальными стикерами, иконками и фотографиями.

Ну и естественно, что с помощью этого мессенжера легко делиться и передавать друзьям и близким фотографии, видео, голосовые сообщения, номера телефонов и другие данные. А раздел "Лента" позволит продолжить общение, ведь здесь можно разместить информацию о последних важных событиях в жизни, а также узнать, что новенького у друзей.

В целом, разработчикам LINE удалось создать весьма интересное кроссплатформенное приложение для бесплатного видеообщения и обмена текстовой информацией, которое может стать достойной альтернативой популярным сервисам Skype и Viber.

Скриншоты LINE:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 499
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIP-телефония - IRC, ICQ, Messenger
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