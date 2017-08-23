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Soccer Stars для Android

Soccer Stars 3.7.1 для Android

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Описание Soccer Stars 3.7.1 для AndroidОписание   Скачать Soccer Stars 3.7.1 для AndroidСКАЧАТЬ (38,68 Мб) Скриншоты Soccer Stars 3.7.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Soccer Stars 3.7.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Soccer Stars 3.7.1 для AndroidОтзывы (2)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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Soccer Stars - простой и в то же время очень увлекательный футбол для Android-смартфонов и планшетов, который позволяет пользователю поучаствовать в нешуточных баталиях с игроками со всего мира. Футбольный матч проходит в формате 5х5. Чтобы совершить удар, вам необходимо выбрать игрока, потянуть и отпустить его в предполагаемом направлении удара, после чего право следующего удара по мячу переходит к вашему противнику.

В игре полностью сохраняются законы физики, и таким образом приложение сочетает в себе элементы футбола, бильярда и немного керлинга. Присутствует возможность выбирать расстановку команды, играть случайные матчи, участвовать в турнирах или сразиться с друзьями (для этого необходимо войти с учетной записью Facebook и Google+).

Что нового в Soccer Stars 3.7.1 для Android?
  • Настало лето, и в игре заработала "пляжная" арена: Beach Arena! Она стала еще лучше! Начни играть на ней прямо сейчас и зарабатывай призы!
  • Арена Trickshot Arena стала еще лучше! Мы добавили НОВЫЕ щиты и возможность бросать вызов друзьям!
  • Исправление незначительных ошибок и улучшения общего характера.
Скриншоты Soccer Stars:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 3 065
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт
 Программа Soccer Stars отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Soccer Stars

IVAN про Soccer Stars 3.1.0 для Android [29-03-2016]

ПОЖАЛУЙСТА ДОБАВЬТЕ 1000 БАКСОВ И 100000000 МОНЕТ
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Виталий про Soccer Stars 2.2.2 для Android [31-10-2015]

супер игра
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