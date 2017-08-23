Soccer Stars - простой и в то же время очень увлекательный футбол для Android-смартфонов и планшетов, который позволяет пользователю поучаствовать в нешуточных баталиях с игроками со всего мира. Футбольный матч проходит в формате 5х5. Чтобы совершить удар, вам необходимо выбрать игрока, потянуть и отпустить его в предполагаемом направлении удара, после чего право следующего удара по мячу переходит к вашему противнику.

В игре полностью сохраняются законы физики, и таким образом приложение сочетает в себе элементы футбола, бильярда и немного керлинга. Присутствует возможность выбирать расстановку команды, играть случайные матчи, участвовать в турнирах или сразиться с друзьями (для этого необходимо войти с учетной записью Facebook и Google+).