Cyberfox для Windows

Cyberfox 52.1.2 Intel version

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Описание Cyberfox 52.1.2 Intel versionОписание   Скачать Cyberfox 52.1.2 Intel versionСКАЧАТЬ (78,42 Мб) Скриншоты Cyberfox 52.1.2 Intel versionСкриншоты (8)   Статистика Cyberfox 52.1.2 Intel versionСтатистика   Отзывы о Cyberfox 52.1.2 Intel versionОтзывы (13)  
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4.69 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.69 из 5
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Cyberfox - браузер, основанный на Mozilla Firefox и опимизированный под процессоры Intel. Отличается более надежной и быстрой работой, продуктивностью и оптимизирован под современные (быстрые) процессоры.

Особенности:

  • Высокая производительность во время веб-серфинга.
  • Использует свой профиль, что дает вам возможность использовать собственные закладки и историю.
  • Использует Windows 8 SDK.
  • Поддержка Windows 10.
  • Полная поддержка дополнений и позволяет использовать одни и те же расширенные функции.
Что нового в Cyberfox 52.1.2 Intel version?
  • Исправления безопасности
Скриншоты Cyberfox:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 662
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Cyberfox

Виталий про Cyberfox 45.0.3 Intel version [13-04-2016]

Для тех у кого сбросились настройки русского языка в версии 45.0.03. В менеджере языков снова скачайте русский язык. Перезапустите браузер. Если вы уже русифицировали раньше, то вам обьяснять не надо. Проверьте в about:config language (набрать в поиске) значение должно быть ru-RU (если нет, то изменить кликнув правой клавишей мыши).
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Виталий про Cyberfox 45.0.3 Intel version [13-04-2016]

Версия 45.0.3 не сотрудничает с российским пакетом языка. Поэтому ищите в сети или оставайтесь на версии 45.0.2. Возможно пофиксят или до следующего обновления ждите.
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Иван про Cyberfox 45.0 Intel version [10-03-2016]

Дорабатывать браузер надо, глючит и глючит. В настройки роутера не зайти, говорит у меня прав нет. Со временем тормозить начинает. Никогда не буду таким кривым браузером пользоваться.
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myr про Cyberfox 41.0.3 Intel version [07-11-2015]

конкретно сделаный браузер и работает выше среднего
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Константин про Cyberfox 39.0.3 Intel version [07-08-2015]

Браузер CyberFox среди различных клонов Firefox'а обладает пожалуй самой интересной особенностью: это возможностью настроить его внешний вид "под себя". Если вам не нравится новый фоксовский интерфейс "Australis", то браузер CyberFox предлагает очень много встроенных возможностей по его модификации без установки дополнительных расширений. Я не знаю другого браузера, где сравнительно простыми средствами можно все кнопки расширений и не только их (но и например меню) усадить на заголовок окна, тем самым использовав полностью ценное место, которое обычно пропадает без толку в других браузерах (например в хромоподобной Opera). Кроме того браузер CyberFox совместим с большим количеством стандартных фоксовских расширений, чем например тот же PaleMoon. Из недостатков можно разве что отметить его 64-разрядность, это видимо дает определённые преимущества в смысле производительности, но не позволяет "проигрывать" старые 32-разрядные плагины вроде VLC-плагина или Parom.TV-плагина. Но если они вам не нужны, то CyberFox это отличная альтернатива стандартному Firefox'у, тем более что Flash он проигрывает без всяких проблем.
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