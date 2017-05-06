Простой на первый взгляд браузер от компании Яндекс, который тем не менее обладает всеми необходимыми функциями для комфортного серфинга в Интернете. Предлагает

Отзывы о программе Cyberfox Виталий Для тех у кого сбросились настройки русского языка в версии 45.0.03. В менеджере языков снова скачайте русский язык. Перезапустите браузер. Если вы уже русифицировали раньше, то вам обьяснять не надо. Проверьте в about:config language (набрать в поиске) значение должно быть ru-RU (если нет, то изменить кликнув правой клавишей мыши).

| | Ответить Виталий Версия 45.0.3 не сотрудничает с российским пакетом языка. Поэтому ищите в сети или оставайтесь на версии 45.0.2. Возможно пофиксят или до следующего обновления ждите.

| 1 | Ответить Иван Дорабатывать браузер надо, глючит и глючит. В настройки роутера не зайти, говорит у меня прав нет. Со временем тормозить начинает. Никогда не буду таким кривым браузером пользоваться.

| | Ответить myr конкретно сделаный браузер и работает выше среднего

| | Ответить Константин Браузер CyberFox среди различных клонов Firefox'а обладает пожалуй самой интересной особенностью: это возможностью настроить его внешний вид "под себя". Если вам не нравится новый фоксовский интерфейс "Australis", то браузер CyberFox предлагает очень много встроенных возможностей по его модификации без установки дополнительных расширений. Я не знаю другого браузера, где сравнительно простыми средствами можно все кнопки расширений и не только их (но и например меню) усадить на заголовок окна, тем самым использовав полностью ценное место, которое обычно пропадает без толку в других браузерах (например в хромоподобной Opera). Кроме того браузер CyberFox совместим с большим количеством стандартных фоксовских расширений, чем например тот же PaleMoon. Из недостатков можно разве что отметить его 64-разрядность, это видимо дает определённые преимущества в смысле производительности, но не позволяет "проигрывать" старые 32-разрядные плагины вроде VLC-плагина или Parom.TV-плагина. Но если они вам не нужны, то CyberFox это отличная альтернатива стандартному Firefox'у, тем более что Flash он проигрывает без всяких проблем.

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