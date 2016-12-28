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World of Tanks Blitz для Android

World of Tanks Blitz 3.4.2.625 для Android

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Описание World of Tanks Blitz 3.4.2.625 для AndroidОписание   Скачать World of Tanks Blitz 3.4.2.625 для AndroidСКАЧАТЬ (52,03 Мб) Скриншоты World of Tanks Blitz 3.4.2.625 для AndroidСкриншоты (19)   Статистика World of Tanks Blitz 3.4.2.625 для AndroidСтатистика   Отзывы о World of Tanks Blitz 3.4.2.625 для AndroidОтзывы (0)  
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3.78 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 3.78 из 5
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World of Tanks Blitz  - мобильная версия для Android-смартфонов и планшетов популярного ММО-экшена о танковых баталиях.

В игре присутствует около 100 боевых машин СССР, Германии, США и Британии времен Второй Мировой войны, разделенных на 4 класса: тяжелые танки, средние, легкие и ПТ САУ, имеется 10 игровых локаций, на которых игроки сражаются друг с другом в формате 7 на 7. Можно создавать взводы со своими друзьями и получать совместное удовольствие от игры, разделяя и радость побед и горечь поражений.

Прокачивайте боевые машины, совершенствуйте навыки экипажа, устанавливайте модули и снаряжение в соответствии со своим стилем ведения боя, и ведите свою команду к победе сквозь скрежет брони, звон рикошетов и грохот орудий противника.

Что нового в World of Tanks Blitz 3.4.2.625 для Android?
  • приходите на Blitz-ярмарку: вас ждёт цепочка заданий и Билеты в награду, праздничный Аукцион и сундуки с сюрпризами, первый шведский танк и много другой легендарной техники.
  • получайте подарки.
  • наслаждайтесь улучшенной стабильностью игры.
Скриншоты World of Tanks Blitz:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 7 829
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
 Программа World of Tanks Blitz отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе World of Tanks Blitz

Admin

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