5 World of Tanks Blitz - мобильная версия для Android-смартфонов и планшетов популярного ММО-экшена о танковых баталиях. В игре присутствует около 100 боевых машин СССР, Германии, США и Британии времен Второй Мировой войны, разделенных на 4 класса: тяжелые танки, средние, легкие и ПТ САУ, имеется 10 игровых локаций, на которых игроки сражаются друг с другом в формате 7 на 7. Можно создавать взводы со своими друзьями и получать совместное удовольствие от игры, разделяя и радость побед и горечь поражений. Прокачивайте боевые машины, совершенствуйте навыки экипажа, устанавливайте модули и снаряжение в соответствии со своим стилем ведения боя, и ведите свою команду к победе сквозь скрежет брони, звон рикошетов и грохот орудий противника. World of Tanks Blitz для iOS Что нового в World of Tanks Blitz 3.4.2.625 для Android?

приходите на Blitz-ярмарку: вас ждёт цепочка заданий и Билеты в награду, праздничный Аукцион и сундуки с сюрпризами, первый шведский танк и много другой легендарной техники.

получайте подарки.

наслаждайтесь улучшенной стабильностью игры.