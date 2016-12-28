World of Tanks Blitz - мобильная версия для Android-смартфонов и планшетов популярного ММО-экшена о танковых баталиях.

В игре присутствует около 100 боевых машин СССР, Германии, США и Британии времен Второй Мировой войны, разделенных на 4 класса: тяжелые танки, средние, легкие и ПТ САУ, имеется 10 игровых локаций, на которых игроки сражаются друг с другом в формате 7 на 7. Можно создавать взводы со своими друзьями и получать совместное удовольствие от игры, разделяя и радость побед и горечь поражений.

Прокачивайте боевые машины, совершенствуйте навыки экипажа, устанавливайте модули и снаряжение в соответствии со своим стилем ведения боя, и ведите свою команду к победе сквозь скрежет брони, звон рикошетов и грохот орудий противника.