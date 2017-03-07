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3.93 из 5, всего оценок - 14 Рейтинг программы - 3.93 из 5

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5 Бесплатное приложение Microsoft Word для планшетов с Android. Имеет основные функции для просмотра, создания и правки документов. Теперь изменяя или создавая документы, вы можете быть уверены, что они будут выглядеть правильно на ПК, компьютерах Mac, планшетах и телефонах. Приложение Word имеет привычный для продуктов Office вид и интуитивно понятное сенсорное управление, поэтому вам не придется тратить время на его изучение. Особенности Microsoft Word для планшетов с Android: Привычный интерфейс Microsoft Office. Привычные элементы навигации и пункты меню оптимизированы для сенсорного управления. Для работы не требуется клавиатура.

Добавление изображений, таблиц, диаграмм, объектов SmartArt, ссылок, формул и т. д., причем все это будет отлично отформатировано.

Рецензирование документов.

Просмотр вложений электронной почты и доступ ко всем вашим документам Word из OneDrive, Dropbox, OneDrive для бизнеса или SharePoint.

Когда вы изменяете документ, его содержимое и форматирование обновляются на всех ваших устройствах: ПК, компьютерах Mac, планшетах и телефонах.

Возможность продолжать работу с документом того места, где она была прервана в прошлый раз, потому что приложение Word знает, над каким документом вы работали, независимо от того, какое устройство вы используете.

Печать документов Word.

Работает с DOC- и DOCX-файлами.

Создание и правка презентаций.

Отправка документа или ссылки на него по электронной почте. Внимание! Для работы с приложением нужна бесплатная учетная запись Майкрософт. Microsoft PowerPoint для планшетов

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Мы постоянно обновляем приложение: выпускаем новые, передовые функции, а также повышаем его производительность и надежность.

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