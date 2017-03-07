Microsoft Word для Android

Microsoft Word 16.0.7830.1012 для Android

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Описание Microsoft Word 16.0.7830.1012 для AndroidОписание   Скачать Microsoft Word 16.0.7830.1012 для AndroidСКАЧАТЬ (69,09 Мб) Скриншоты Microsoft Word 16.0.7830.1012 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Microsoft Word 16.0.7830.1012 для AndroidСтатистика   Отзывы о Microsoft Word 16.0.7830.1012 для AndroidОтзывы (7)  
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3.93 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 3.93 из 5
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Бесплатное приложение Microsoft Word для планшетов с Android. Имеет основные функции для просмотра, создания и правки документов.

Теперь изменяя или создавая документы, вы можете быть уверены, что они будут выглядеть правильно на ПК, компьютерах Mac, планшетах и телефонах. Приложение Word имеет привычный для продуктов Office вид и интуитивно понятное сенсорное управление, поэтому вам не придется тратить время на его изучение.

Особенности Microsoft Word для планшетов с Android:

  • Привычный интерфейс Microsoft Office. Привычные элементы навигации и пункты меню оптимизированы для сенсорного управления. Для работы не требуется клавиатура.
  • Добавление изображений, таблиц, диаграмм, объектов SmartArt, ссылок, формул и т. д., причем все это будет отлично отформатировано.
  • Рецензирование документов.
  • Просмотр вложений электронной почты и доступ ко всем вашим документам Word из OneDrive, Dropbox, OneDrive для бизнеса или SharePoint.
  • Когда вы изменяете документ, его содержимое и форматирование обновляются на всех ваших устройствах: ПК, компьютерах Mac, планшетах и телефонах.
  • Возможность продолжать работу с документом того места, где она была прервана в прошлый раз, потому что приложение Word знает, над каким документом вы работали, независимо от того, какое устройство вы используете.
  • Печать документов Word.
  • Работает с DOC- и DOCX-файлами.
  • Создание и правка презентаций.
  • Отправка документа или ссылки на него по электронной почте.

Внимание! Для работы с приложением нужна бесплатная учетная запись Майкрософт.

Что нового в Microsoft Word 16.0.7830.1012 для Android?
  • Мы постоянно обновляем приложение: выпускаем новые, передовые функции, а также повышаем его производительность и надежность.
  • А вы знаете, что с подпиской на Office 365 вы получите доступ ко всем возможностям Office на любых устройствах? Следите за специальными предложениями в приложении.
Скриншоты Microsoft Word:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 31 412
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы текста

Отзывы о программе Microsoft Word

Не Важно про Microsoft Word 16.0.6430.1018 для Android [23-08-2016]

Требует скачать дополнительные файлы. Не скачивает. Соответственно не открывается приложение. Если пробовать открыть файлы, то пишет, что не хватает памяти хотя памяти хоть ж... ешь
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Юрий про Microsoft Word 16.0.6430.1018 для Android [31-07-2016]

Настоятельно не рекомендую хранить какие-либо тексты, важные для вас. Можете в любое время все потерять.
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Ева про Microsoft Word 16.0.6326.1012 для Android [28-06-2016]

Я скачивала 2 раза и мне пишет синтаксическаяошибка
Что это такое ?
1 | | Ответить

Валентин. про Microsoft Word 16.0.6326.1012 для Android [03-01-2016]

На андроид 4.2.2 не устанавлеввается.А пишут 4*
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марія про Microsoft Word 16.0.4201.1006 для Android [28-11-2015]

на планшеті леново не працює
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