ProgTV для Android

ProgTV 2.29.3 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание ProgTV 2.29.3 для AndroidОписание   Скачать ProgTV 2.29.3 для AndroidСКАЧАТЬ (17,98 Мб) Скриншоты ProgTV 2.29.3 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика ProgTV 2.29.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о ProgTV 2.29.3 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ProgTV - мультимедийное приложение для Android-устройств, позволяющее смотреть ТВ-каналы и слушать онлайн радио через Интернет или локальную сеть.

Программа может воспроизводить потоки из нескольких источников:

  • доступен просмотр IPTV через HTTP/TS, через UDP-proxy или multicast,
  • M3U(M3U8), XSPF - автообновление, лого, гид, возможность использовать несколько листов одновременно,
  • гид(EPG). XMLTV и JTV форматы для IPTV (включая упакованные в zip, gzip) или из OTT,
  • Internet TV и Радио. Поддержка баз каналов в ITV формате,
  • поддержка Kartina TV, в том числе и архива.
  • возможность использования в качестве клиента Windows-версии ProgDVB для просмотра спутникового, кабельного или DVB-T ТВ.

Из других возможностей приложения можно выделить одновременное использование нескольких списков каналов, создание списка избранных каналов, полная настройка масштаба и соотношения сторон, встроенный продвинутый эквалайзер, установка своих логотипов для каналов и др.

Интерфейс и управление ProgTV специально ориентированы для использования на смартфоне, планшете или ТВ с применением пульта ДУ.

Что нового в ProgTV 2.29.3 для Android?
  • Настройка для не квадратный точек, overscan, user-agent.
  • Функция очистки истории.
  • Исправления субтитров, обновлений, номеров каналов, сохранения каналов после открытия ссылки.
Скриншоты ProgTV:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 2 976
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио - другое

Отзывы о программе ProgTV

Admin

Отзывов о программе ProgTV 2.29.3 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Радио"
 

ProgTV 2.29.3 для Android

ProgTV - мультимедийное приложение для Android-устройств, позволяющее смотреть ТВ-каналы и слушать онлайн радио через Интернет или локальную сеть

Scanner Radio 4.4.1.4.1 для Android

Scanner Radio - приложение для Android, которое позволяет прослушивать полицейские и пожарные станции, переговоры авиадиспетчеров, морские погодные станции для судоходства, а также аматорские радиотрансляции со всего мира

Яндекс.Радио 1.22 для Android

Яндекс.Радио - отличное приложение для всех меломанов, в котором Вы найдете музыку на любой вкус и для любой ситуации в зависимости от Ваших предпочтений

PCRADIO 2.4.3.3 для Android

PCRADIO – онлайн-радиостанции в вашем устройстве всегда с вами, несмотря на качество интернета. Слушайте станции различных жанров дома, на работе, в метро и в любом другом месте. Присутствуют тысячи радиостанций из разных стран, включая Украину, Беларусь

Radiocent 2.19 для Android

Radiocent - удобное приложение для Android, благодаря которому пользователь получает доступ к более чем 50000 онлайн и оффлайн радиостанций по всему миру. Присутствует возможность записи понравившейся композиции с сохранением mp3 тегов

Player FM 3.6.0.31 для Android

Player FM – приложение для поиска аудиоканала на любую тему с возможностью прослушивать файлы в режиме офлайн. Облачная синхронизация позволяет использовать программу на разных платформах и экономить трафик, благодаря сохранению RSS-каналов

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

World of Tanks Assistant

Temple Run 2

Battery Doctor

SimCity BuildIt

Angry Birds Star Wars

Drag Racing

King of Thieves

X-plore

Головоломки со спичками

MAPS.ME

Angry Birds Seasons

World of Tanks Blitz

BlaBlaCar

Angry Birds

Angry Birds Space

Talking Ben the Dog

SofaScore

Angry Birds Rio

FBReader

MyScore

 
 