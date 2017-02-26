PureVPN для Windows

PureVPN 5.17.0

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Описание PureVPN 5.17.0Описание   Скачать PureVPN 5.17.0СКАЧАТЬ (24,54 Мб) Скриншоты PureVPN 5.17.0Скриншоты (4)   Статистика PureVPN 5.17.0Статистика   Отзывы о PureVPN 5.17.0Отзывы (2)  
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4.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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PureVPN - один из лучших VPN-сервисов, позволяющий получить доступ ко всем заблокированным в Вашем регионе ресурсам и обезопасить свои персональные данные от утечки при использовании общественных и незащищенных сетей.

Особенностью является достаточно обширная география расположения серверов: в арсенале сервиса более 450 серверов, обеспечивающих доступ к более чем 80 000 IP-адресов в более чем 100 странах. Кроме того, предоставляется ряд других функций и дополнений для максимального удобства при работе онлайн. Все это позволит Вам обойти механизмы контроля и блокировки данных в любой стране, где бы Вы ни находились.

Как уже отмечалось, приложение обеспечивает защиту пользовательских данных от сохранения провайдерами интернет-услуг. Таким образом, Ваши действия не могут быть отслежены ни государственными органами безопасности, ни хакерскими группами - Вы фактически становитесь невидимым в Интернете.

При этом, разработчики приложения заверяют, что глобальная сеть стратегически грамотно расположенных серверов и специальное ПО позволяют PureVPN гарантировать наилучшую скорость передачи потоковых данных при каждом подключении. В довершение ко всему, это приложение содержит инструмент 256-битного шифрования, обеспечивая повышенную безопасность личных данных, приватной информации и идентификационных сведений.

Одним словом, благодаря PureVPN, Вы получаете полную свободу действий в Интернете без ограничений доступа и не опасаясь за свою конфиденциальность.

Что нового в PureVPN 5.17.0?
  • Соединение в один клик
  • Добавлены новые переводы
  • Различные улучшения и исправления
Скриншоты PureVPN:

Статус программы Демо версия | Цена: от $9.95 в месяц
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 150
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе PureVPN

svincickay про PureVPN 4.1.2 [21-11-2015]

Согласна все 100% они не соответствуют тому что у них написано. И деньги не возвращают, пришел ответ с тех поддержки - в вашу страну возврат не осуществляем. Прежде чем заказать ПОДУМАЙТЕ !
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Andrey про PureVPN 4.1.2 [31-10-2015]

Худший VPN сервис, что довелось попробовать. Оплатил подписку на год, использовал сутки. Деньги не вернули. У тех стран, что использовал было по одному IP - это не сервис, а пародия на VPN. PureVPN самостоятельно изменили настройки брандмауэра Windows без моего согласия. Я не мог выйти в интернет, пока не удалил их правила. Они не вернули деньги.
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