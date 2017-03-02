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Hex Editor 6.25.00.5960
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4.49 из 5, всего оценок - 107
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- Рейтинг программы - 4.49 из 5
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Hex Editor - Редактор Шестнадцатеричных и Бинарных Файлов под Windows. Программа имеет многооконный интерфейс, возможности по просмотру, поиску, замене и отладке данных.
Основные возможности Hex Editor:
- редактирование файлов любого размера;
- просмотру, поиску, замене и отладке данных;
- встроенный просмотрщик;
- операции Undo/Redo;
- многооконный интерфейс;
- поиск;
- просмотр истории операций;
- закладки;
- экспорт данных и многое другое.
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|Что нового в Hex Editor 6.25.00.5960?
|Скриншоты Hex Editor:
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Отзывы о программе Hex Editor
Имя про Hex Editor 5.14.00.4787 [28-01-2015]
Для читов норм
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rrrrex про Hex Editor 5.14.00.4787 [06-04-2014]
что-то ни о чем, если не платить, то функционал почти как у просмотрщика.
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void про Hex Editor 5.14.00.4787 [30-09-2013]
Отличная прога, только цены на лицуху лишков задрали (
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спасибо вам про Hex Editor 5.12.01.4748 [03-03-2013]
ОЧень хорошая
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вася про Hex Editor 4.97.02.3667 [01-07-2012]
спасибо, всё работает!
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