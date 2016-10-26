Скачать Яндекс.Браузер
SHAREit для Android

SHAREit 3.6.88_ww для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание SHAREit 3.6.88_ww для AndroidОписание   Скачать SHAREit 3.6.88_ww для AndroidСКАЧАТЬ (5,22 Мб) Скриншоты SHAREit 3.6.88_ww для AndroidСкриншоты (7)   Статистика SHAREit 3.6.88_ww для AndroidСтатистика   Отзывы о SHAREit 3.6.88_ww для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
4.11 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.11 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

SHAREit - отличное приложение для Android-устройств, позволяющее удобно обмениваться файлами между различными девайсами (смартфонами, планшетами, стационарными ПК) на близком расстоянии по Wi-Fi-сети. Нет никаких ограничений на количество передаваемых файлов или объем трафика - обменивайтесь файлами когда хотите и как хотите. При этом скорость передачи данных значительно выше чем по технологиям ИК и даже Bluetooth, которая может достигать до 20Mб/с.

Как уже отмечалось, SHAREit - кросс-платформенное приложение, что позволяет обмениваться данными между устройствами на разных ОС - Windows, Android, iOS, Windows Phone. Принцип действия программы прост: на одном из устройств создаётся точка доступа Wi-Fi, на которую с другого девайса могут передаваться файлы с высокой скоростью. Так что Вам остается только установить это приложение на соответствующий девайс, выбирать нужные файлы, связаться с нужным устройством и включить передачу. Вот и все - пользуйтесь с наслаждением.

Одним словом, теперь для передачи любых файлов (фотографии, видео, музыка, контакты, сообщения, приложения и т.д.) на другое устройство не нужны ни кабеля, ни какие-то другие приспособления - SHAREit все сделает быстро и комфортно.

Что нового в SHAREit 3.6.88_ww для Android?
  • В интерфейсе выбора файловподдерживает длительное нажатие для открытия файлов.
  • Исправить некоторые проблемы,которые влияют на опыт пользователей.
  • Поддерживается отправка текстовых файлов по съемке фотографий, а также отправка всех типов файлов.
  • Улучшение гладкости.

Отзывы о программе SHAREit

Сава про SHAREit 3.5.98_ww для Android [26-10-2016]

Дорогие разработчики сделайте так чтобы через него можно было кочать игры которые весят очень много мегабайтов.За ранние спасибо.
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

TripAdvisor

Sonic Dash

Battery Doctor

Avast Mobile Security & Antivirus

Clean Master

Fruit Nibblers

Фотосканер

GPS status

MAPS.ME

Yahoo Погода

Booking.com

SoundHound

DU Speed Booster

Inbox

AppMgr III (App 2 SD)

Angry Birds

SimCity BuildIt

Temple Run 2

Angry Birds Go!

MyScore

 
 