SHAREit - отличное приложение для Android-устройств, позволяющее удобно обмениваться файлами между различными девайсами (смартфонами, планшетами, стационарными ПК) на близком расстоянии по Wi-Fi-сети. Нет никаких ограничений на количество передаваемых файлов или объем трафика - обменивайтесь файлами когда хотите и как хотите. При этом скорость передачи данных значительно выше чем по технологиям ИК и даже Bluetooth, которая может достигать до 20Mб/с.

Как уже отмечалось, SHAREit - кросс-платформенное приложение, что позволяет обмениваться данными между устройствами на разных ОС - Windows, Android, iOS, Windows Phone. Принцип действия программы прост: на одном из устройств создаётся точка доступа Wi-Fi, на которую с другого девайса могут передаваться файлы с высокой скоростью. Так что Вам остается только установить это приложение на соответствующий девайс, выбирать нужные файлы, связаться с нужным устройством и включить передачу. Вот и все - пользуйтесь с наслаждением.

Одним словом, теперь для передачи любых файлов (фотографии, видео, музыка, контакты, сообщения, приложения и т.д.) на другое устройство не нужны ни кабеля, ни какие-то другие приспособления - SHAREit все сделает быстро и комфортно.