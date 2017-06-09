SHAREit - отличное кросс-платформенное приложение, позволяющее удобно и быстро обмениваться файлами между различными устройствами по единой Wi-Fi-сети: смартфоны, планшеты, стационарные ПК и т.д. Какие-либо ограничения на количество передаваемых файлов и объем задействованного трафика отсутствуют, что дает возможность обмениваться файлами в любое удобное время.
Особенностью программы является высокая скорость передачи данных, которая может достигать 20 Mб/с и даже выше, что значительно превышает скорость обмена файлами как по технологии ИК, так и Bluetooth.
Несомненный плюс программы - обмен данными между устройствами, работающими на разных операционных системах - Windows, Android, iOS, Windows Phone. Просто установите на нужных устройствах эту программу, создайте на них точку доступа Wi-Fi, подключитесь с другого устройства и передавайте любые файлы. Интерфейс приложения очень прост и содержит подсказки для выбора правильного действия, что позволит быстро освоить возможности этого инструмента обмена данными.
В целом, теперь передавать любые файлы и данные (фотографии, видео, музыка, контакты, сообщения, приложения и т.д.) очень легко и для этого не нужны дополнительные средства или приспособления: SHAREit поможет все сделать быстро и комфортно в несколько кликов.
Николай про SHAREit 3.5.0.1144 / 4.0.4.152 [16-11-2016]
Дерьмо!!!-каждый раз qr-code,"установите личную сеть,и т.д- до бесконечности.Или китайцы намудрили,или наши "усовершенствовали"! 3 | 1 | Ответить
Станислав про SHAREit 3.5.0.1144 / 4.0 Beta [09-10-2016]
Раньше было - принять, отправить. никаких проблем. Сейчас добавили зачем то заморочку с кью эр кодом, телефон сканирует, но подключиться путём танцев с бубном, раза с десятого только получается! Столько времени отнимает! Возвращаюсь к неудобному проводу, испортили прогу в хлам! 4 | 2 | Ответить
Вова про SHAREit 3.5.0.1144 [31-05-2016]
загрузил всё нормально сканирует QRCod вибивает комп и телефон потключены к разним сетям 8 | 9 | Ответить