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SHAREit для Windows

SHAREit 3.5.0.1144 / 4.0.5.171

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Описание SHAREit 3.5.0.1144 / 4.0.5.171Описание   Скачать SHAREit 3.5.0.1144 / 4.0.5.171СКАЧАТЬ (6,28 Мб) Скриншоты SHAREit 3.5.0.1144 / 4.0.5.171Скриншоты (8)   Статистика SHAREit 3.5.0.1144 / 4.0.5.171Статистика   Отзывы о SHAREit 3.5.0.1144 / 4.0.5.171Отзывы (10)  
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4.30 из 5, всего оценок - 146
  • Рейтинг программы - 4.30 из 5
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SHAREit - отличное кросс-платформенное приложение, позволяющее удобно и быстро обмениваться файлами между различными устройствами по единой Wi-Fi-сети: смартфоны, планшеты, стационарные ПК и т.д. Какие-либо ограничения на количество передаваемых файлов и объем задействованного трафика отсутствуют, что дает возможность обмениваться файлами в любое удобное время.

Особенностью программы является высокая скорость передачи данных, которая может достигать 20 Mб/с и даже выше, что значительно превышает скорость обмена файлами как по технологии ИК, так и Bluetooth.

Несомненный плюс программы - обмен данными между устройствами, работающими на разных операционных системах - Windows, Android, iOS, Windows Phone. Просто установите на нужных устройствах эту программу, создайте на них точку доступа Wi-Fi, подключитесь с другого устройства и передавайте любые файлы. Интерфейс приложения очень прост и содержит подсказки для выбора правильного действия, что позволит быстро освоить возможности этого инструмента обмена данными.

В целом, теперь передавать любые файлы и данные (фотографии, видео, музыка, контакты, сообщения, приложения и т.д.) очень легко и для этого не нужны дополнительные средства или приспособления: SHAREit поможет все сделать быстро и комфортно в несколько кликов.

Скриншоты SHAREit:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)43 / 62 329
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWi-Fi, Bluetooth - Файловый обмен
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Отзывы о программе SHAREit

Maksat про SHAREit 3.5.0.1144 / 4.0.4.152 [17-01-2017]

На новой версии (выше 4.0) не нужно сканировать qr код с экрана монитора.
1 | 5 | Ответить

Олег про SHAREit 3.5.0.1144 / 4.0.4.152 [11-01-2017]

классная програмка
1 | | Ответить

Николай про SHAREit 3.5.0.1144 / 4.0.4.152 [16-11-2016]

Дерьмо!!!-каждый раз qr-code,"установите личную сеть,и т.д- до бесконечности.Или китайцы намудрили,или наши "усовершенствовали"!
3 | 1 | Ответить

Станислав про SHAREit 3.5.0.1144 / 4.0 Beta [09-10-2016]

Раньше было - принять, отправить. никаких проблем. Сейчас добавили зачем то заморочку с кью эр кодом, телефон сканирует, но подключиться путём танцев с бубном, раза с десятого только получается! Столько времени отнимает! Возвращаюсь к неудобному проводу, испортили прогу в хлам!
4 | 2 | Ответить

Вова про SHAREit 3.5.0.1144 [31-05-2016]

загрузил всё нормально сканирует QRCod вибивает комп и телефон потключены к разним сетям
8 | 9 | Ответить

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