Brave для Windows

Brave 0.13.4

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Описание Brave 0.13.4Описание   Скачать Brave 0.13.4СКАЧАТЬ (96,8 Мб) Скриншоты Brave 0.13.4Скриншоты (8)   Статистика Brave 0.13.4Статистика   Отзывы о Brave 0.13.4Отзывы (4)  
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2.73 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 2.73 из 5
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Brave - инновационный браузер на основе Chromium, который ориентирован в первую очередь на безопасное использование всех возможностей интернета и высокую скорость работы. Настроек пока что в этом web-обозревателе не много. По умолчанию отключен мониторинг сетевой активности и нейтрализована назойливая раздражающая реклама, что достаточно эффективно сказывается на ускорении загрузки страниц и экономии трафика. Что же касается рекламных баннеров, то тут доступно несколько вариантов их блокировки:

  • замена всех окон с рекламой на другие (меньшие по размеру), которые будут размещены в определенных местах страницы,
  • полная нейтрализация и отключение.

Кроме избавления от рекламных блоков, этот браузер блокирует куки сторонних продуктов, нейтрализует зараженные онлайн объявления, а с помощью функции HTTPS Everywhere шифрует отправляемые пакеты данных, что предотвращает утечку персональной информации.

Из других возможностей присутствуют традиционные для всех web-обозревателей:

  • поддержка мультивкладочности (в том числе и безопасная сессия),
  • выбор открываемого ресурса при старте браузера - домашняя страница, последняя открытая, пустая вкладка,
  • две поисковые системы - Google и DuckDuckGo,
  • управление вкладками - ограничение одновременно открытых, переключение на вкладку, выделение вкладок разными цветами, превью страницы при наведении на вкладку курсора мышки,
  • параметры приватности и др.

В общем, можно с уверенностью сказать, что хоть браузер Brave пока еще находится в стадии активной разработки, но уже сейчас может успешно использоваться всеми пользователями, которые при работе в интернете ценят прежде всего скорость и безопасность.

Что нового в Brave 0.13.4?
  • Исправлены различные ошибки.
Скриншоты Brave:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 619
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

Отзывы о программе Brave

Николай про Brave 0.12.5 [09-01-2017]

Кто знает, из-за чего этот браузер может не устанавливаться?
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александр про Brave 0.8.2 Dev [06-04-2016]

удивительно мало внимания уделяется появлению этого быстрого браузера
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(ерж в ответ александр про Brave 0.12.3 [13-10-2016]

Будет русифицирован, пользователей прибавится, однозначно.
5 | | Ответить

Лянь сюнь в ответ александр про Brave 0.12.5 [20-10-2016]

Они бы еще только на китайском делала
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