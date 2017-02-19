Brave - инновационный браузер на основе Chromium, который ориентирован в первую очередь на безопасное использование всех возможностей интернета и высокую скорость работы. Настроек пока что в этом web-обозревателе не много. По умолчанию отключен мониторинг сетевой активности и нейтрализована назойливая раздражающая реклама, что достаточно эффективно сказывается на ускорении загрузки страниц и экономии трафика. Что же касается рекламных баннеров, то тут доступно несколько вариантов их блокировки:

замена всех окон с рекламой на другие (меньшие по размеру), которые будут размещены в определенных местах страницы,

полная нейтрализация и отключение.

Кроме избавления от рекламных блоков, этот браузер блокирует куки сторонних продуктов, нейтрализует зараженные онлайн объявления, а с помощью функции HTTPS Everywhere шифрует отправляемые пакеты данных, что предотвращает утечку персональной информации.

Из других возможностей присутствуют традиционные для всех web-обозревателей:

поддержка мультивкладочности (в том числе и безопасная сессия),

выбор открываемого ресурса при старте браузера - домашняя страница, последняя открытая, пустая вкладка,

две поисковые системы - Google и DuckDuckGo,

управление вкладками - ограничение одновременно открытых, переключение на вкладку, выделение вкладок разными цветами, превью страницы при наведении на вкладку курсора мышки,

параметры приватности и др.

В общем, можно с уверенностью сказать, что хоть браузер Brave пока еще находится в стадии активной разработки, но уже сейчас может успешно использоваться всеми пользователями, которые при работе в интернете ценят прежде всего скорость и безопасность.