OneDrive для Windows

OneDrive 17.3.6799.0327

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Описание OneDrive 17.3.6799.0327Описание   Скачать OneDrive 17.3.6799.0327СКАЧАТЬ (19,53 Мб) Скриншоты OneDrive 17.3.6799.0327Скриншоты (8)   Статистика OneDrive 17.3.6799.0327Статистика   Отзывы о OneDrive 17.3.6799.0327Отзывы (0)  
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4.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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OneDrive - сервис виртуального облачного хранилища от Microsoft, позволяющий получить доступ к нужным и важным файлам с любого вашего устройства в любой точке планеты, где есть Интернет. Теперь фотографии, музыка, видео, документы и пр. могут быть всегда по рукой, куда бы вы ни отправились.

На ПК создается специальная папка приложения, куда вы помещаете требуемые данные. Вся информация синхронизируется с вашим личным облачным диском, с которого потом вы сможете получить доступ к файлам с другого ПК или мобильного девайса. При этом просмотр и использование данных на хранилище можно осуществлять как с помощью специальных клиентов для отдельных платформ (Android, iOS, Windows Phone, Mac OS X), так и через браузер.

Вы можете легко делиться какой-либо информацией с друзьями, отправляя им ссылки на файлы в облаке, что позволяет экономить трафик - актуально для мобильного соединения с интернетом и лимитного пакета выхода в Сеть.

Для того, чтобы начать пользоваться сервисом нужно иметь учетную запись Microsoft. Если ее у вас нет, то не переживайте - регистрация проста и не отнимет у вас много времени.

Примечание. Бесплатно предоставляется 5 Гб облачного пространства, что вполне достаточно для размещения фотографий, документов, музыки и даже видеороликов. Если вам требуется больше места, то можно воспользоваться одной из платных подписок, увеличив свое облако вплоть до 1 Тб.

Скриншоты OneDrive:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 393
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловый обмен
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