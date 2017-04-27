OneDrive - сервис виртуального облачного хранилища от Microsoft, позволяющий получить доступ к нужным и важным файлам с любого вашего устройства в любой точке планеты, где есть Интернет. Теперь фотографии, музыка, видео, документы и пр. могут быть всегда по рукой, куда бы вы ни отправились.

На ПК создается специальная папка приложения, куда вы помещаете требуемые данные. Вся информация синхронизируется с вашим личным облачным диском, с которого потом вы сможете получить доступ к файлам с другого ПК или мобильного девайса. При этом просмотр и использование данных на хранилище можно осуществлять как с помощью специальных клиентов для отдельных платформ (Android, iOS, Windows Phone, Mac OS X), так и через браузер.

Вы можете легко делиться какой-либо информацией с друзьями, отправляя им ссылки на файлы в облаке, что позволяет экономить трафик - актуально для мобильного соединения с интернетом и лимитного пакета выхода в Сеть.

Для того, чтобы начать пользоваться сервисом нужно иметь учетную запись Microsoft. Если ее у вас нет, то не переживайте - регистрация проста и не отнимет у вас много времени.