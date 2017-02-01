WhatsApp - популярное мобильное приложение для общения, разработанное специально для ПК. Теперь вы всегда будете оставаться на связи, используя компьютер или телефон, независимо от того, где вы находитесь - на работе или дома. Утилита отличается простотой и удобством использования.

Приложение является продолжением утилиты, установленной на ваш телефон: оно зеркально отображает разговоры и сообщения из вашего мобильного устройства.

Особенности:

Синхронизировано с WhatsApp на вашем мобильном устройстве.

Поддержка системных уведомлений, горячих клавиш и многое другое.

Позволяет вам свободно общаться с друзьями и семьей в то время, как ваш телефон остается в кармане.

Позволяет обмениваться фотографиями, аудио- и видеороликами.

Внимание! Чтобы запустить приложение, просканируйте QR-код с помощью приложения WhatsApp на телефоне (найдите опцию WhatsApp Web в разделе Настройки).