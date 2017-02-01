WhatsApp для Windows

WhatsApp 0.2.3120

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание WhatsApp 0.2.3120Описание   Скачать WhatsApp 0.2.3120СКАЧАТЬ (87 Мб) Скриншоты WhatsApp 0.2.3120Скриншоты (4)   Статистика WhatsApp 0.2.3120Статистика   Отзывы о WhatsApp 0.2.3120Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.20 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

WhatsApp - популярное мобильное приложение для общения, разработанное специально для ПК. Теперь вы всегда будете оставаться на связи, используя компьютер или телефон, независимо от того, где вы находитесь - на работе или дома. Утилита отличается простотой и удобством использования.

Приложение является продолжением утилиты, установленной на ваш телефон: оно зеркально отображает разговоры и сообщения из вашего мобильного устройства.

Особенности:

  • Синхронизировано с WhatsApp на вашем мобильном устройстве.
  • Поддержка системных уведомлений, горячих клавиш и многое другое.
  • Позволяет вам свободно общаться с друзьями и семьей в то время, как ваш телефон остается в кармане.
  • Позволяет обмениваться фотографиями, аудио- и видеороликами.

Внимание! Чтобы запустить приложение, просканируйте QR-код с помощью приложения WhatsApp на телефоне (найдите опцию WhatsApp Web в разделе Настройки).

Скриншоты WhatsApp:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 2 018
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIRC, ICQ, Messenger - Менеджеры
 Программа WhatsApp отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе WhatsApp

Admin

Отзывов о программе WhatsApp 0.2.3120 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Балаболка

Skype

XviD4PSP

ESET NOD32 Smart Security

Rufus

ESET NOD32 Антивирус

FL Studio (FruityLoops)

Mozilla Firefox

ParkControl

ArtMoney

Google Chrome

Ashampoo WinOptimizer

VKMusic

Антивирус Касперского

Viber

KMPlayer

Opera

WavePad

CheMax

The Bat! Voyager

 
 