eBay – популярная торговая площадка, где можно искать товары по категориям, торговаться и использовать специальные скидочные купоны. С приложением, вы всегда будете знать обо всех изменениях в аукционах, которые вас интересуют.
В мобильном онлайн-аукционе вас ожидают:
- Торги для получения максимально выгодной цены.
- Эксклюзивные товары со всего мира.
- Избранное для быстрого доступа в любимым магазинам.
- Сканер штрих-кодов для быстрого поиска товаров или сравнения цен.
Все товары в каталоге распределены по категориям. Автомобилисты могут найти себе новую или подержанную технику. Любители моды найдут одежду, обувь и аксессуары для мужчин и женщин. В разделе Дом, сад и огород находятся товары для дизайна интерьера, садовые инструменты и т.д. В приложении также вас ожидают коллекционные товары, электроника, специальные предложения и многое другое.