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eBay для Android

eBay 5.0.0.34 для Android

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Описание eBay 5.0.0.34 для AndroidОписание   Скачать eBay 5.0.0.34 для AndroidСКАЧАТЬ (18,12 Мб) Скриншоты eBay 5.0.0.34 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика eBay 5.0.0.34 для AndroidСтатистика   Отзывы о eBay 5.0.0.34 для AndroidОтзывы (0)  
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eBay – популярная торговая площадка, где можно искать товары по категориям, торговаться и использовать специальные скидочные купоны. С приложением, вы всегда будете знать обо всех изменениях в аукционах, которые вас интересуют.

В мобильном онлайн-аукционе вас ожидают:

  • Торги для получения максимально выгодной цены.
  • Эксклюзивные товары со всего мира.
  • Избранное для быстрого доступа в любимым магазинам.
  • Сканер штрих-кодов для быстрого поиска товаров или сравнения цен.

Все товары в каталоге распределены по категориям. Автомобилисты могут найти себе новую или подержанную технику. Любители моды найдут одежду, обувь и аксессуары для мужчин и женщин. В разделе Дом, сад и огород находятся товары для дизайна интерьера, садовые инструменты и т.д. В приложении также вас ожидают коллекционные товары, электроника, специальные предложения и многое другое.

Скриншоты eBay:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе eBay

Admin

Отзывов о программе eBay 5.0.0.34 для Android пока нет, можете добавить...

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