Программы для Android » Игры » Экшен и 3D » Injustice: Gods Among Us 2.14 для Android
Injustice: Gods Among Us для Android

Injustice: Gods Among Us 2.14 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Injustice: Gods Among Us 2.14 для AndroidОписание   Скачать Injustice: Gods Among Us 2.14 для AndroidСКАЧАТЬ (32,6 Мб) Скриншоты Injustice: Gods Among Us 2.14 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Injustice: Gods Among Us 2.14 для AndroidСтатистика   Отзывы о Injustice: Gods Among Us 2.14 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Injustice: Gods Among Us – соберите свою команду из супергероев и злодеев вселенной DC, выходите на арену и сражайтесь в эпических битвах 3х3.

В вашем распоряжении может быть 3 карты персонажей, выбирайте наиболее подходящих под ваш игровой стиль и начинайте эпические драки с использованием комбо и суперспособностей. Управление героями происходит с помощью сенсорного дисплея: свайпы и тапы позволят атаковать врагов и ставить защитные блоки. Что бы улучшить своих бойцов, покупайте им новую экипировку, развивайте их способности и участвуйте в поединках. Главные герои DC Comics Супермен, Бэтмен, Чудо-Женщина, Джокер, Зеленая Стрела, Флэш, Бэйн, Зеленый Фонарь, Думсдэй и многие другие готовы присоединиться к вашей команде. В мультиплеере сразитесь с другими игроками в турнирах и получайте за это ценные награды.

В игре вас ожидают знакомые локации: Лечебница Аркхема, Пещера Бэтмена, Сторожевая башня и другие легендарные места.

Скриншоты Injustice: Gods Among Us:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D

Отзывы о программе Injustice: Gods Among Us

Admin

Отзывов о программе Injustice: Gods Among Us 2.14 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Temple Run 2

Battery Doctor

SimCity BuildIt

Angry Birds Star Wars

Drag Racing

King of Thieves

X-plore

Головоломки со спичками

MAPS.ME

Angry Birds Seasons

World of Tanks Blitz

BlaBlaCar

Angry Birds

Angry Birds Space

Talking Ben the Dog

SofaScore

Angry Birds Rio

FBReader

MyScore

Fruit Nibblers

 
 