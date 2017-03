Injustice: Gods Among Us 2.14 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 32,6 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

0.00 из 5, всего оценок - 0 Рейтинг программы - 0.00 из 5

1

2

3

4

5 Injustice: Gods Among Us – соберите свою команду из супергероев и злодеев вселенной DC, выходите на арену и сражайтесь в эпических битвах 3х3. В вашем распоряжении может быть 3 карты персонажей, выбирайте наиболее подходящих под ваш игровой стиль и начинайте эпические драки с использованием комбо и суперспособностей. Управление героями происходит с помощью сенсорного дисплея: свайпы и тапы позволят атаковать врагов и ставить защитные блоки. Что бы улучшить своих бойцов, покупайте им новую экипировку, развивайте их способности и участвуйте в поединках. Главные герои DC Comics Супермен, Бэтмен, Чудо-Женщина, Джокер, Зеленая Стрела, Флэш, Бэйн, Зеленый Фонарь, Думсдэй и многие другие готовы присоединиться к вашей команде. В мультиплеере сразитесь с другими игроками в турнирах и получайте за это ценные награды. В игре вас ожидают знакомые локации: Лечебница Аркхема, Пещера Бэтмена, Сторожевая башня и другие легендарные места. Скриншоты Injustice: Gods Among Us: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 0 Разработчик Warner Bros. Последнее обновление 17.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Экшен и 3D Отзывы о программе Injustice: Gods Among Us Admin Отзывов о программе Injustice: Gods Among Us 2.14 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости