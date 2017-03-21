Программы для Android » Игры » Экшен и 3D » MORTAL KOMBAT X 1.12.0 для Android
MORTAL KOMBAT X для Android

MORTAL KOMBAT X 1.12.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание MORTAL KOMBAT X 1.12.0 для AndroidОписание   Скачать MORTAL KOMBAT X 1.12.0 для AndroidСКАЧАТЬ (23,64 Мб) Скриншоты MORTAL KOMBAT X 1.12.0 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика MORTAL KOMBAT X 1.12.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о MORTAL KOMBAT X 1.12.0 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

MORTAL KOMBAT X – эпические драки популярных героев вселенной MORTAL KOMBAT с консольным качеством графики. Фаталити и рентген, как и прежде, показывают максимальные повреждения соперника и эффектно заканчивают битвы.

Игра построена по принципу коллекционных карточных игр. Вы выбираете лидера отряда и двух бойцов, которые будут участвовать в битвах. Во время драк, персонажей можно менять, игра идет до победы над тремя соперниками.

Встречайте легендарных героев файтинга Скорпиона, Джонни Кейджа, Саб-Зиро, Соню, Китану, Ермака и многих других, в игре можно встретить и персонажей из последней части игры, включая насекомоподобную Ди'Вору, Кэсси Кейдж, Коталь Кана и Кун Цзиня. Объединяйтесь с другими игроками и участвуйте в Войнах фракций, получая за это ценные призы.

Мобильная версия игры позволит разблокировать специальные награды для консольной версии MORTAL KOMBAT X, в том числе и редких персонажей.

Скриншоты MORTAL KOMBAT X:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D

Отзывы о программе MORTAL KOMBAT X

Admin

Отзывов о программе MORTAL KOMBAT X 1.12.0 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Экшен и 3D"
 

Тор 2 - официальная игра 1.2.0n для Android

Тор 2 - официальная игра – приключенческий экшн, созданный по мотивам кинофильма «Тор: Царство Тьмы» от Marvel. Владыка темных эльфов Малекит пытается разрушить Девять Миров и только Тор способен остановить вражеские орды. В помощь сыну Одина

World of Tanks Blitz 3.6.1.620 для Android

World of Tanks Blitz – мир танковых боев завоевывает симпатии пользователей Android-устройств. Стреляйте по врагу и тараньте танки противников на одном из 200 танков, изучите более 18 локаций, вступайте в полки или играйте со случайными союзниками

Зомби в тумане [Into the Dead] 2.5 для Android

Зомби в тумане [Into the Dead] – кто не любит пробежаться ранним туманным утром по мрачным полям, где бродят зомби? Начинайте бежать от монстров и старайтесь не попадаться им на пути. Если вдруг такое случилось, то на помощь придут дробовик, бензопила

Shadow Fight 2 1.9.28 для Android

Shadow Fight 2 – души демонических воинов захватили мир и теперь в мире теней должны выступить тени лучших бойцов. В игре сочетаются несколько стилей, помимо файтинга, вы должны вооружать своих бойцов различным холодным оружием

Hungry Shark Evolution 4.7.0 для Android

Hungry Shark Evolution – голодная маленькая акула планирует стать самым опасным хищником в океане. Исследуйте локации Тихого океана, Северного Ледовитого океана, Аравийского и Южно-Китайского морях. Откройте более 20 видов акул

Отряд самоубийц: Спецназ 1.1.3 для Android

Отряд самоубийц: Спецназ - спецотряд, составленный из самых отъявленных злодеев известных комиксов, направляют с миссией спасения исчезнувшей группы. Выбирайте Харли Квинн, Дьябло или Дэдшота, и используя их уникальные навыки и оружие, выполните задание

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

World of Tanks Assistant

Temple Run 2

Battery Doctor

SimCity BuildIt

Angry Birds Star Wars

Drag Racing

King of Thieves

X-plore

Головоломки со спичками

MAPS.ME

Angry Birds Seasons

World of Tanks Blitz

BlaBlaCar

Angry Birds

Angry Birds Space

Talking Ben the Dog

SofaScore

Angry Birds Rio

FBReader

MyScore

 
 