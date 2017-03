Тор 2 - официальная игра 1.2.0n для Android Тор 2 - официальная игра – приключенческий экшн, созданный по мотивам кинофильма «Тор: Царство Тьмы» от Marvel. Владыка темных эльфов Малекит пытается разрушить Девять Миров и только Тор способен остановить вражеские орды. В помощь сыну Одина World of Tanks Blitz 3.6.1.620 для Android World of Tanks Blitz – мир танковых боев завоевывает симпатии пользователей Android-устройств. Стреляйте по врагу и тараньте танки противников на одном из 200 танков, изучите более 18 локаций, вступайте в полки или играйте со случайными союзниками Зомби в тумане [Into the Dead] 2.5 для Android Зомби в тумане [Into the Dead] – кто не любит пробежаться ранним туманным утром по мрачным полям, где бродят зомби? Начинайте бежать от монстров и старайтесь не попадаться им на пути. Если вдруг такое случилось, то на помощь придут дробовик, бензопила

Shadow Fight 2 1.9.28 для Android Shadow Fight 2 – души демонических воинов захватили мир и теперь в мире теней должны выступить тени лучших бойцов. В игре сочетаются несколько стилей, помимо файтинга, вы должны вооружать своих бойцов различным холодным оружием Hungry Shark Evolution 4.7.0 для Android Hungry Shark Evolution – голодная маленькая акула планирует стать самым опасным хищником в океане. Исследуйте локации Тихого океана, Северного Ледовитого океана, Аравийского и Южно-Китайского морях. Откройте более 20 видов акул Отряд самоубийц: Спецназ 1.1.3 для Android Отряд самоубийц: Спецназ - спецотряд, составленный из самых отъявленных злодеев известных комиксов, направляют с миссией спасения исчезнувшей группы. Выбирайте Харли Квинн, Дьябло или Дэдшота, и используя их уникальные навыки и оружие, выполните задание