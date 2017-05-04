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Discord для Android

Discord 3.8.1 для Android

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Описание Discord 3.8.1 для AndroidОписание   Скачать Discord 3.8.1 для AndroidСКАЧАТЬ (22,19 Мб) Скриншоты Discord 3.8.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Discord 3.8.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Discord 3.8.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Discord - мобильное Android-приложение, которое представляет собой бесплатный и надежный голосовой и текстовый чат, разработанный специально для геймеров.

Программа идеально подходит для общения с сокомандниками, отображает играющих онлайн, позволяет обмениваться текстовыми сообщениями, а также использует минимальный объём системных ресурсов, абсолютно не влияя на показатель FPS.

Основные возможности Discord:

  • Голосовой чат.
  • Обмен мгновенными текстовыми сообщениями.
  • Наличие Push-уведомлений.
  • Быстрое добавление друзей в свой голосовой сервер.
  • Прямые личные сообщения.
  • Поддержка нескольких серверов (управление всеми вашими игровыми чат-группами в одном клиенте).
  • Управление каналами.
Скриншоты Discord:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты
 Программа Discord отмечена редакцией SoftPortal.com
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