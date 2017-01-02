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Dr.Web CureIt! для Windows

Dr.Web CureIt! 11.1.2 (02.01.2017)

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Описание Dr.Web CureIt! 11.1.2 (02.01.2017)Описание   Скачать Dr.Web CureIt! 11.1.2 (02.01.2017)СКАЧАТЬ (140,38 Мб) Скриншоты Dr.Web CureIt! 11.1.2 (02.01.2017)Скриншоты (2)   Статистика Dr.Web CureIt! 11.1.2 (02.01.2017)Статистика   Отзывы о Dr.Web CureIt! 11.1.2 (02.01.2017)Отзывы (337)  
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4.67 из 5, всего оценок - 1585
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Dr.Web CureIt! - это бесплатный антивирусный сканер на основе ядра Dr.Web, который быстро и эффективно проверит и вылечит компьютер без установки антивируса Dr.Web. Утилита содержит самые последние обновления к вирусной базе Dr.Web, обновляемой дважды в час.

Программа определяет и удаляет:

  • Почтовые черви
  • Сетевые черви
  • Файловые вирусы
  • Троянские программы
  • Стелс-вирусы
  • Полиморфные вирусы
  • Бестелесные вирусы
  • Макро-вирусы
  • Вирусы, поражающие документы MS Office
  • Скрипт-вирусы
  • Шпионское ПО (Spyware)
  • Программы-похитители паролей
  • Программы-дозвонщики
  • Рекламное ПО (Adware)
  • Потенциально опасное ПО
  • Хакерские утилиты
  • Программы-люки
  • Программы-шутки
  • Вредоносные скрипты
  • Другие нежелательные коды

Лечащая утилита Dr.Web CureIt! вылечит инфицированную систему, но она не является постоянным средством для защиты компьютера от вирусов. Утилита всегда имеет в своем составе самые последние вирусные базы Dr.Web, но в нее не входит модуль автоматического обновления вирусных баз. Поставляемые с утилитой обновления вирусных баз актуальны только до выхода нового дополнения (как правило, дополнения к вирусным базам Dr.Web выпускаются дважды в час). Для того, чтобы просканировать компьютер этой утилитой в следующий раз с самыми последними обновлениями вирусных баз, необходимо снова скачать программу.

Что нового в Dr.Web CureIt! 11.1.2 (02.01.2017)?
  • Обновлена база данных вредоносных программ.
Скриншоты Dr.Web CureIt!:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Итальянскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)173 / 1 588 381
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы

Отзывы о программе Dr.Web CureIt!

Ринат про Dr.Web CureIt! 11.1.2 (01.11.2016) [05-11-2016]

Пользуюсь в совокупности с другими полезными утилитами, пока нареканий нет. Тем, кто оставляет негативные отзывы, могу сказать так, за безопасностью компа, нужно следить в совокупности с хорошим Антивирусным софтом и, другими полезными(гуглите), антивирусными утилитами. P.S. Любая проверка будет эффективнее, если её запускать перезагрузив комп в безопасном режиме.
1 | | Ответить

андрей про Dr.Web CureIt! 11.1.2 (01.10.2016) [09-10-2016]

Отличная прога! Проверял, проверяю уже лет 8 и буду проверять далее. Копм работает на ура, хотя злодейств разных было ух как много, негодяи...
| 1 | Ответить

Фрол про Dr.Web CureIt! 11.1.2 (25.09.2016) [28-09-2016]

Утилита полное гавно! Да еще и скачать не дают без передачи - дибилы, на хрена тогда возможность снять галочку?
3 | 6 | Ответить

наталья про Dr.Web CureIt! 10.0 (20.07.2016) [23-07-2016]

мне реально помогает только Доктор! постоянно пользуюсь - разработчикам огромное человеческое УВАЖЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТЬ !
| | Ответить

Эрик про Dr.Web CureIt! 10.0 (24.06.2016) [27-06-2016]

Program.Unwanted (кому интересно)

К данной категории относятся программы, не являющиеся по своей сути вредоносными, однако и не несущие какой-либо полезной нагрузки, а в ряде случаев — требующие покупки платной лицензии за выполнение тех или иных действий (часто бессмысленных). Некоторые из них способны нарушить стабильную работу операционной системы.

В частности, к категории Program.Unwanted относятся многочисленные «ускорители Интернета», утилиты для «очистки» или «оптимизации» системного реестра Windows, программы для «освобождения дискового пространства», «улучшения работы компьютера», «обновления драйверов» и прочие приложения, якобы предназначенные для «ускорения работы» или «проверки» операционной системы на наличие каких-либо ошибок. В большинстве случаев подобные программы «выявляют» на компьютере несуществующие проблемы и для их устранения предлагают пользователю приобрести платную лицензию. Также известны случаи, когда относящиеся к данной категории программы в силу содержащихся в них ошибок вызывали сбои в работе ОС Windows — например, появление BSOD («синего экрана смерти»).
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