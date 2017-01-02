Dr.Web CureIt! - это бесплатный антивирусный сканер на основе ядра Dr.Web, который быстро и эффективно проверит и вылечит компьютер без установки антивируса Dr.Web. Утилита содержит самые последние обновления к вирусной базе Dr.Web, обновляемой дважды в час.
Программа определяет и удаляет:
Почтовые черви
Сетевые черви
Файловые вирусы
Троянские программы
Стелс-вирусы
Полиморфные вирусы
Бестелесные вирусы
Макро-вирусы
Вирусы, поражающие документы MS Office
Скрипт-вирусы
Шпионское ПО (Spyware)
Программы-похитители паролей
Программы-дозвонщики
Рекламное ПО (Adware)
Потенциально опасное ПО
Хакерские утилиты
Программы-люки
Программы-шутки
Вредоносные скрипты
Другие нежелательные коды
Лечащая утилита Dr.Web CureIt! вылечит инфицированную систему, но она не является постоянным средством для защиты компьютера от вирусов. Утилита всегда имеет в своем составе самые последние вирусные базы Dr.Web, но в нее не входит модуль автоматического обновления вирусных баз. Поставляемые с утилитой обновления вирусных баз актуальны только до выхода нового дополнения (как правило, дополнения к вирусным базам Dr.Web выпускаются дважды в час). Для того, чтобы просканировать компьютер этой утилитой в следующий раз с самыми последними обновлениями вирусных баз, необходимо снова скачать программу.
Ринат про Dr.Web CureIt! 11.1.2 (01.11.2016) [05-11-2016]
Пользуюсь в совокупности с другими полезными утилитами, пока нареканий нет. Тем, кто оставляет негативные отзывы, могу сказать так, за безопасностью компа, нужно следить в совокупности с хорошим Антивирусным софтом и, другими полезными(гуглите), антивирусными утилитами. P.S. Любая проверка будет эффективнее, если её запускать перезагрузив комп в безопасном режиме. 1 | | Ответить
андрей про Dr.Web CureIt! 11.1.2 (01.10.2016) [09-10-2016]
Отличная прога! Проверял, проверяю уже лет 8 и буду проверять далее. Копм работает на ура, хотя злодейств разных было ух как много, негодяи... | 1 | Ответить
Фрол про Dr.Web CureIt! 11.1.2 (25.09.2016) [28-09-2016]
Утилита полное гавно! Да еще и скачать не дают без передачи - дибилы, на хрена тогда возможность снять галочку? 3 | 6 | Ответить
наталья про Dr.Web CureIt! 10.0 (20.07.2016) [23-07-2016]
мне реально помогает только Доктор! постоянно пользуюсь - разработчикам огромное человеческое УВАЖЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТЬ ! | | Ответить
Эрик про Dr.Web CureIt! 10.0 (24.06.2016) [27-06-2016]
Program.Unwanted (кому интересно)
К данной категории относятся программы, не являющиеся по своей сути вредоносными, однако и не несущие какой-либо полезной нагрузки, а в ряде случаев — требующие покупки платной лицензии за выполнение тех или иных действий (часто бессмысленных). Некоторые из них способны нарушить стабильную работу операционной системы.
В частности, к категории Program.Unwanted относятся многочисленные «ускорители Интернета», утилиты для «очистки» или «оптимизации» системного реестра Windows, программы для «освобождения дискового пространства», «улучшения работы компьютера», «обновления драйверов» и прочие приложения, якобы предназначенные для «ускорения работы» или «проверки» операционной системы на наличие каких-либо ошибок. В большинстве случаев подобные программы «выявляют» на компьютере несуществующие проблемы и для их устранения предлагают пользователю приобрести платную лицензию. Также известны случаи, когда относящиеся к данной категории программы в силу содержащихся в них ошибок вызывали сбои в работе ОС Windows — например, появление BSOD («синего экрана смерти»). 3 | 9 | Ответить