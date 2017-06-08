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3DMark Sling Shot Benchmark для iOS

3DMark Sling Shot Benchmark 1.0.785 для iPhone, iPad

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Описание 3DMark Sling Shot Benchmark 1.0.785 для iPhone, iPadОписание   Скачать 3DMark Sling Shot Benchmark 1.0.785 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (131,84 Мб) Скриншоты 3DMark Sling Shot Benchmark 1.0.785 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика 3DMark Sling Shot Benchmark 1.0.785 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о 3DMark Sling Shot Benchmark 1.0.785 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3DMark Sling Shot Benchmark - кроссплатформенный тест производительности для новейших смартфонов и планшетов на базе iOS, благодаря которому можно протестировать ваш iPhone или iPad, а затем сравнить результат с другими моделями. Присутствует поддержка графического интерфейса OpenGL ES 3.0, который отображается в разрешении 1920 × 1080.

Кроме этого присутствует более требовательный к "железу" тест Sling Shot Extreme, который использует фирменную графическую технологию Metal от компании Apple и отображается в разрешении 2560 × 1440. Можно сравнить оценки теста Sling Shot Extreme с разных платформ.

Основные возможности бенчмарка:

  • Определение производительности графического процессора и центрального процессора iPhone и iPad.
  • Возможность проранжировать и сравнить новейшие модели в списке лучших устройств.
  • Графики в реальном времени обусловленные технологиями Metal и OpenGL ES 3.0.
  • Расширенное освещение и эффекты постобработки.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты 3DMark Sling Shot Benchmark:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыБенчмарки, тесты
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