3DMark Basic Edition - один из наиболее популярных бенчмарков, предназначенный для тестирования ПК с целью определения производительности его компонентов. Данная версия включает в себя разнообразные тесты (синтетические тесты видеосистемы, тесты ЦП и пр.), в том числе разработанные для тестирования специфических компонентов (от смартфонов до высокопроизводительных игровых компьютеров).

Бенчмарк запускает ряд ресурсоемких графических и вычислительных тестов на пользовательском ПК, по окончании которых выдает оценку, которую при желании можно использовать для сравнения с аналогичными устройствами и системами. В первую очередь 3DMark Basic edition заинтересует геймеров, ведь приложение 3DMark Basic edition является идеальным эталоном для тестирования производительности новейших графических карт DirectX 12.

Ключевые особенности: