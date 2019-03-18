3DMark для Windows

3DMark 2.8.6546 Basic Edition

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Описание 3DMark 2.8.6546 Basic EditionОписание   Скачать 3DMark 2.8.6546 Basic EditionСКАЧАТЬ (5,26 Гб) Скриншоты 3DMark 2.8.6546 Basic EditionСкриншоты (4)   Статистика 3DMark 2.8.6546 Basic EditionСтатистика   Отзывы о 3DMark 2.8.6546 Basic EditionОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 3
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3DMark Basic Edition - один из наиболее популярных бенчмарков, предназначенный для тестирования ПК с целью определения производительности его компонентов. Данная версия включает в себя разнообразные тесты (синтетические тесты видеосистемы, тесты ЦП и пр.), в том числе разработанные для тестирования специфических компонентов (от смартфонов до высокопроизводительных игровых компьютеров).

Бенчмарк запускает ряд ресурсоемких графических и вычислительных тестов на пользовательском ПК, по окончании которых выдает оценку, которую при желании можно использовать для сравнения с аналогичными устройствами и системами. В первую очередь 3DMark Basic edition заинтересует геймеров, ведь приложение 3DMark Basic edition является идеальным эталоном для тестирования производительности новейших графических карт DirectX 12.

Ключевые особенности:

  • Присутствуют тесты Ice Storm, Cloud Gate и Fire Strike.
  • Наличие тестов для библиотек DirectX 11, DirectX 10 и DirectX 9.
  • Возможность тестирования планшетных ПК и ноутбуков до новейших высокопроизводительных игровых ПК 4K.
  • Сравнение оценок по результатам тестов с другими устройствами на платформах Windows, Android и iOS.
  • Наличие бесплатного онлайн аккаунта для просмотра результатов.
3DMark
3DMark
3DMark
3DMark
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)30 / 10 946
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
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Отзывы о программе 3DMark

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