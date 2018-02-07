Avira Phantom VPN - удобный и простой в использовании инструмент, благодаря которому у пользователя появляется возможность значительно анонимизировать и обезопасить серфинг в сети Интернет, а также помогает быстро получить доступ к заблокированному контентуи и сервисам в определенных регионах.

Приложение обеспечивает шифрование веб-трафика и обеспечение безопасности интернет-соединения, блокировку доступа хакеров к пользовательскому ПК, защиту от отслеживания, обход ограничений по географическому положению и запретов на посещение определенных веб-сайтов и пр.

Основные возможности:

Анонимность в сети.

Простота использования.

Безопасное 256-битное сквозное шифрование.

Возможность смотреть любимые передачи из любой точки мира.

Быстрая сеть VPN.

Отсутствие журналов.

Подключение любого числа устройств.

Поддержка протоколов IP v4 и v6.

Подключение к любому из наших серверов в 20 странах (Германия, Швейцария, Испания, Польша, Великобритания, Канада, США и пр.).

Примечание! Бесплатная версия ограничена 500 мегабайтами трафика в месяц.