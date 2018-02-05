Shadow Fight 3 –обновление популярного файтинга принесло новую реалистичную графику, более детальную прорисовку персонажей и плавные анимации.

В сюжете игры вам придется принять строну одной из трех воюющих фракций, распутать клубок интриг и открыть мрачные тайны мира.

Что касается геймплея, то это классический файтинг с возможностью экипировать своего бойца максимально эффективно. Защитное и атакующее снаряжение многократно усилит потенциал героя и позволит побеждать более могущественных врагов. В игре можно сражаться с ИИ, проходя сюжетную линию или встретится с другими любителями онлайновых файтингов.

Обмундирование и боевые приемы можно улучшать и комбинировать, исходя из выбранного боевого стиля. Используйте способности и суперприемы, когда дело касается особо опасных соперников.