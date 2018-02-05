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Shadow Fight 3 для Android

Shadow Fight 3 1.7.1 для Android

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Описание Shadow Fight 3 1.7.1 для AndroidОписание   Скачать Shadow Fight 3 1.7.1 для AndroidСКАЧАТЬ (61,19 Мб) Скриншоты Shadow Fight 3 1.7.1 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Shadow Fight 3 1.7.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Shadow Fight 3 1.7.1 для AndroidОтзывы (3)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Shadow Fight 3 –обновление популярного файтинга принесло новую реалистичную графику, более детальную прорисовку персонажей и плавные анимации.

В сюжете игры вам придется принять строну одной из трех воюющих фракций, распутать клубок интриг и открыть мрачные тайны мира.

Что касается геймплея, то это классический файтинг с возможностью экипировать своего бойца максимально эффективно. Защитное и атакующее снаряжение многократно усилит потенциал героя и позволит побеждать более могущественных врагов. В игре можно сражаться с ИИ, проходя сюжетную линию или встретится с другими любителями онлайновых файтингов.

Обмундирование и боевые приемы можно улучшать и комбинировать, исходя из выбранного боевого стиля. Используйте способности и суперприемы, когда дело касается особо опасных соперников. 

Скриншоты Shadow Fight 3:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 184
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе Shadow Fight 3

артём про Shadow Fight 3 1.6.1 для Android [25-11-2017]

тоже не запускается.....также как у сержа пишет и всёююничо не присходит....андроид 6..должна робить
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Серж про Shadow Fight 3 1.6.1 для Android [18-11-2017]

Не работает. Скачал, установил, при первом запуске пишет "Downloading game files, please wait". Ждал минут 5, потом перезапустил и просто чёрный экран.
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Слон в ответ Серж про Shadow Fight 3 1.6.1 для Android [19-11-2017]

Скорее всего какой-то временный глюк. У меня все ок стало.
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