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5 eBay - удобное в использовании приложение, которое существенно упрощает поиск и покупку товаров, позволяет просматривать товары со всего мира, использовать сканер штрих-кодов для поиска товаров и новых объявлений или сравнения цен и многое другое. Основные возможности: Поиск лучших предложений среди миллионов товаров.

Возможность покупать то, что вам нравится, по приятным ценам.

Просмотр товаров со всего мира.

Сканер штрих-кодов для поиска товаров и новых объявлений или сравнения цен.

Участие в аукционах, чтобы гарантировать лучшую цену.

Наличие опции "Купить сейчас" для товаров, которые вы не хотите упустить.

Быстрый доступ к новым поступлениям любимых товаров в интересные вам магазины, используя избранные запросы поиска.

Создание списка пожеланий, которым можно делиться с семьей и друзьями.

Настраиваемые оповещения о товарах и действиях на eBay.

Отслеживание своих покупок.

Возможность оставлять отзывы.

Чтение сообщений eBay и возможность отвечать на них.

Получение уведомлений eBay при покупке товаров, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Разделение товаров по категориям (Одежда и мода, Гаджеты и другая электроника, Автомобили и мотоциклы, Подарочные карты, Дом и сад, Коллекционные товары и предметы искусства, Скидки и специальные предложения). Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app eBay для Windows Phone

eBay для Android