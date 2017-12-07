eBay - удобное в использовании приложение, которое существенно упрощает поиск и покупку товаров, позволяет просматривать товары со всего мира, использовать сканер штрих-кодов для поиска товаров и новых объявлений или сравнения цен и многое другое.
Основные возможности:
Поиск лучших предложений среди миллионов товаров.
Возможность покупать то, что вам нравится, по приятным ценам.
Просмотр товаров со всего мира.
Сканер штрих-кодов для поиска товаров и новых объявлений или сравнения цен.
Участие в аукционах, чтобы гарантировать лучшую цену.
Наличие опции "Купить сейчас" для товаров, которые вы не хотите упустить.
Быстрый доступ к новым поступлениям любимых товаров в интересные вам магазины, используя избранные запросы поиска.
Создание списка пожеланий, которым можно делиться с семьей и друзьями.
Настраиваемые оповещения о товарах и действиях на eBay.
Отслеживание своих покупок.
Возможность оставлять отзывы.
Чтение сообщений eBay и возможность отвечать на них.
Получение уведомлений eBay при покупке товаров, чтобы всегда оставаться в курсе событий.
Разделение товаров по категориям (Одежда и мода, Гаджеты и другая электроника, Автомобили и мотоциклы, Подарочные карты, Дом и сад, Коллекционные товары и предметы искусства, Скидки и специальные предложения).
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app