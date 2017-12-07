eBay для iOS

eBay 5.16.1 для iPhone, iPad

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Описание eBay 5.16.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать eBay 5.16.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (153 Мб) Скриншоты eBay 5.16.1 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика eBay 5.16.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о eBay 5.16.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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eBay - удобное в использовании приложение, которое существенно упрощает поиск и покупку товаров, позволяет просматривать товары со всего мира, использовать сканер штрих-кодов для поиска товаров и новых объявлений или сравнения цен и многое другое.

Основные возможности:

  • Поиск лучших предложений среди миллионов товаров.
  • Возможность покупать то, что вам нравится, по приятным ценам.
  • Просмотр товаров со всего мира.
  • Сканер штрих-кодов для поиска товаров и новых объявлений или сравнения цен.
  • Участие в аукционах, чтобы гарантировать лучшую цену.
  • Наличие опции "Купить сейчас" для товаров, которые вы не хотите упустить.
  • Быстрый доступ к новым поступлениям любимых товаров в интересные вам магазины, используя избранные запросы поиска.
  • Создание списка пожеланий, которым можно делиться с семьей и друзьями.
  • Настраиваемые оповещения о товарах и действиях на eBay.
  • Отслеживание своих покупок.
  • Возможность оставлять отзывы.
  • Чтение сообщений eBay и возможность отвечать на них.
  • Получение уведомлений eBay при покупке товаров, чтобы всегда оставаться в курсе событий.
  • Разделение товаров по категориям (Одежда и мода, Гаджеты и другая электроника, Автомобили и мотоциклы, Подарочные карты, Дом и сад, Коллекционные товары и предметы искусства, Скидки и специальные предложения).

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты eBay:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
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