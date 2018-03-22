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PUBG Mobile для Android

PUBG Mobile 0.3.2 для Android

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Описание PUBG Mobile 0.3.2 для AndroidОписание   Скачать PUBG Mobile 0.3.2 для AndroidСКАЧАТЬ (31,09 Мб) Скриншоты PUBG Mobile 0.3.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика PUBG Mobile 0.3.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о PUBG Mobile 0.3.2 для AndroidОтзывы (0)  
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PUBG Mobile - официальная мобильная версия для Android мегапопулярного онлайн-шутера в стиле "Battle Royale" (Королевская битва), в которой сотня игроков участвуют в крупномасштабной схватке в режиме deathmatch и выясняют между собой кто останется последним выжившим. Игрок начинает раунд без какой-либо экипировки, отыскивая по ходу оружие, броню, медикаменты и прочие полезные вещи.

При запуске игра автоматически определяет производительность смартфона и предлагает выбрать наиболее подходящий пресет графики из трех доступных (low, medium, high).

Присутствует помощь при стрельбе, автоматический подбор снаряжения и бег, удобный рюкзак и любимая всеми сковородка.

Ключевые особенности:

  • Официальная версия для мобильных устройств.
  • Реалистичная графика и HD-аудио.
  • Большой набор огнестрельного оружия, оружия ближнего боя и бронетехники с реалистичной баллистикой.
  • Возможность управлять одним из множества транспортных средств, чтобы убежать от своих врагов или преследовать свою добычу.
  • Общение с друзьями и использование голосового чата.
  • Мощные механизмы защиты от мошенничества и оптимизация для многих устройств.
Скриншоты PUBG Mobile:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЭкшен и 3D - Онлайн клиенты
 Программа PUBG Mobile отмечена редакцией SoftPortal.com
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