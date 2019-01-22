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Scanbot для Android

Scanbot 7.5.4.238 для Android

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Описание Scanbot 7.5.4.238 для AndroidОписание   Скачать Scanbot 7.5.4.238 для AndroidСКАЧАТЬ (29,4 Мб) Скриншоты Scanbot 7.5.4.238 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Scanbot 7.5.4.238 для AndroidСтатистика   Отзывы о Scanbot 7.5.4.238 для AndroidОтзывы (0)  
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Scanbot — удобное и быстрое в работе приложение, которому по силам превратить ваше Android-смартфон в высококачественный сканер документов и QR-кодов. Благодаря использованию новейших технологий мобильного сканирования, программа может сканировать документы в премиум-качестве с разрешением до 200 точек на дюйм. Присутствует функция автоматического оптимизации качества, уменьшения размытия и различных цветовых режимов.

Для того чтобы воспользоваться приложением достаточно подержать телефон над документом, и программа практически моментально отсканирует страницу и сохранит ее в PDF- или JPG-формате. Границы документа определяются автоматически, что позволяет сохранять только нужную информацию. Данное приложение может работать с любыми документами, будь то обычные бумажные документы или же визитные карточки, чеки, заметки, стикеры и пр.

Отсканированные документы можно отправлять по электронной почте, распечатывать или загружать на поддерживаемые облачные диски (Google Drive, Box.com, Dropbox, Evernote, Яндекс.Диск, Todoist). Благодаря функции автозагрузки копии будут автоматически сохраняться на нужный облачный диск сразу после того, как будет создан PDF-файл.

Возможности приложения:

  • Сканирование в PDF-формат в премиум-качестве с разрешением до 200 точек на дюйм.
  • Работа с любыми документами: счета, чеки, визитные карточки, билеты, заметки, договоры, лекционные доски, проездные билеты и многое другое.
  • Интеграция с облачными сервисами: Google Drive, Яндекс, Dropbox, Box, Evernote.
  • Автоматическое определение границ документа и сканирование.
  • Возможность сканирования многостраничных документов.
  • Различные цветовые режимы.
  • Автоматическая оптимизация качества.
  • Интеллектуальная фоновая передача данных.
  • Портативность и отличное оформление.
Скриншоты Scanbot:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
 Программа Scanbot отмечена редакцией SoftPortal.com
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