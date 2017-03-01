Vuze (Azureus) для Windows

Vuze (Azureus) 5.7.5.0

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Описание Vuze (Azureus) 5.7.5.0Описание   Скачать Vuze (Azureus) 5.7.5.0СКАЧАТЬ (12,88 Мб) Скриншоты Vuze (Azureus) 5.7.5.0Скриншоты (14)   Статистика Vuze (Azureus) 5.7.5.0Статистика   Отзывы о Vuze (Azureus) 5.7.5.0Отзывы (36)  
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4.71 из 5, всего оценок - 101
  • Рейтинг программы - 4.71 из 5
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Vuze (Azureus) - BitTorrent-клиент, позволяющий осуществлять многопотоковые загрузки. Обладает множеством разнообразных функций и возможностями по управлению заданиями.

Среди возможностей можно отметить:

  • определение скоростных ограничений на закачку, как для одного потока, так и для всех одновременно;
  • продвинутые правила отбора;
  • настройка дискового кэша;
  • использование одного порта для всех потоков;
  • возможность использования прокси для Tracker и Peer коммуникаций;
  • быстрое восстановление прерванной загрузки;
  • поддержка шифрации трафика для обхода защиты провайдеров, которые блокирует всю деятельность P2P сетей
  • возможность параллельного запуска нескольких копий для полной загрузки канала
  • удобный, настраиваемый пользовательский интерфейс;
  • IRC плагин для быстрой помощи;
  • мощная система организации доступа к файлам;
  • многочисленные плагины, призванные существенно облегчить индивидуальную настройку программы.

Полный перечень возможностей доступен на официальной странице программы.

Для запуска потребуется установить Java.

Скриншоты Vuze (Azureus):

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 72 212
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловый обмен
 Программа Vuze (Azureus) отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Vuze (Azureus)

grizli59 про Vuze (Azureus) 4.7.2.0 [28-09-2012]

закрыто вайерволлом
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(ерж про Vuze (Azureus) 4.7.1.2 [17-08-2012]

Профессор, может расскажите как в mTorrent качать выборочный файл торрента?
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Профессор про Vuze (Azureus) 4.7.1.2 [31-07-2012]

Читал отзывы в основном пишут дилетанты, особенно сравнивают с mTorrent в котором тоже можно не качать все скопом....
в принципе клиент на любителя... Bit torrent шустрее
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(ерж про Vuze (Azureus) 4.7.0.3 [11-06-2012]

Этой прогой качаю торрент-файлы и фишка в том, что можно качать торрент не полностью (скопом) а лишь то, что тебе необходимо в данный момент: либо исполнительный файл для обновления проги, если скажем в файле host прописаны блокировка обновления проги через сервер, чтобы не слетала рега или только кейген с раздачи без самого приложения (уже установлена), он был случайно удалён антивирусом. В utorrent такого нет, а это очень удобно. В связке с HAL-ом можно найти и скачать, что угодно и главное - БЫСТРО. Можно скачивать несколько торрентов одновременно, а не один как писали ниже.
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Омар про Vuze (Azureus) 4.7.0.3 [06-03-2012]

помогите клиет просто жирает оперативку ((( кажется что то напортачил в настройках ((
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