Vuze (Azureus)

(ерж Этой прогой качаю торрент-файлы и фишка в том, что можно качать торрент не полностью (скопом) а лишь то, что тебе необходимо в данный момент: либо исполнительный файл для обновления проги, если скажем в файле host прописаны блокировка обновления проги через сервер, чтобы не слетала рега или только кейген с раздачи без самого приложения (уже установлена), он был случайно удалён антивирусом. В utorrent такого нет, а это очень удобно. В связке с HAL-ом можно найти и скачать, что угодно и главное - БЫСТРО. Можно скачивать несколько торрентов одновременно, а не один как писали ниже.

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