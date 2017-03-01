Профессор, может расскажите как в mTorrent качать выборочный файл торрента? | | Ответить
Профессор про Vuze (Azureus) 4.7.1.2 [31-07-2012]
Читал отзывы в основном пишут дилетанты, особенно сравнивают с mTorrent в котором тоже можно не качать все скопом....
в принципе клиент на любителя... Bit torrent шустрее | | Ответить
(ерж про Vuze (Azureus) 4.7.0.3 [11-06-2012]
Этой прогой качаю торрент-файлы и фишка в том, что можно качать торрент не полностью (скопом) а лишь то, что тебе необходимо в данный момент: либо исполнительный файл для обновления проги, если скажем в файле host прописаны блокировка обновления проги через сервер, чтобы не слетала рега или только кейген с раздачи без самого приложения (уже установлена), он был случайно удалён антивирусом. В utorrent такого нет, а это очень удобно. В связке с HAL-ом можно найти и скачать, что угодно и главное - БЫСТРО. Можно скачивать несколько торрентов одновременно, а не один как писали ниже. | 1 | Ответить
Омар про Vuze (Azureus) 4.7.0.3 [06-03-2012]
помогите клиет просто жирает оперативку ((( кажется что то напортачил в настройках (( | | Ответить