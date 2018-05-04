SeaMonkey - Наследник легендарного Mozilla Suite - интегрированного набора программ для работы во всемирной сети Интернет. Включает в себя браузер, почтовый клиент, модуль чтения новостей, HTML редактор и IRC-клиент.
За основу пакета взята Mozilla Suite, как проверенный годами продукт, обладающий колоссальной стабильностью и выверенным кодом. К этой основе было добавлено множество функций, ставших привычными для пользователей Mozilla Firefox и Mozilla Thunderbird.
SeaMonkey имеет более богатые настройки, чем Firefox и Thunderbird вместе взятые, для удобства работы с ним требуется намного меньше расширений. Это положительным образом сказывается на стабильности.
FoxMail - почтовая программа по возможностям сравнимая с The Bat!, но бесплатная и с полной поддержкой HTML
Отзывы о программе SeaMonkey
Виталий про SeaMonkey 2.49.1 [21-01-2018]
Первые ощущения - шустряк и экономия ресурсов, после хрома на ХР с 1 Гб оперативки это просто изумление! ... но затем почему-то начало набирать оперативную память во время серфинга =( в итоге как бы шило на мыло вышло! Да поставил 2 расширения - блокировщик рекламы и "Вкомфорте"! 1 | 1 | Ответить
Знаток в ответ Виталий про SeaMonkey 2.49.2 [11-03-2018]
Браузеры на основе Хром, на "глазах" толстеют, и чтоб много памяти не забирал приходится либо временно отключать расширения, либо лезть в диспетчер зада хромированного браузера и удалять все процессы, получается псевдо-автономный режим.
Но мой любимый браузер "FireFox Mozila 3.6". Там до сихпор работает гугловская панель, с помощь которой перевожу локальные текстовые файлы (txt-файлы переносил в браузер). | | Ответить
Znatok про SeaMonkey 2.40 [16-03-2016]
Отличный браузер и интерфейс простой, а не замудрённый, лёгкий. 3 | 5 | Ответить
Max про SeaMonkey 2.39 [02-02-2016]
Увидел и чуть не обоср...ся после такого интерфейса. Реально старье унылое, никакие опенсорсы не оправдывают такого колхоза... | 13 | Ответить
SVDenik в ответ Max про SeaMonkey 2.40 [24-04-2016]
Не забудь в школе передать перенесённые ощущения от продукта :) 10 | | Ответить
КЕША в ответ Max про SeaMonkey 2.46 [25-02-2017]
Трусы снял или не снял? А то можно прямо в трусы наложить. Нормальный браузер. Главное сразу два в одном! Очень удобно, чем ставить отдельно! | | Ответить
Unnamed в ответ Max про SeaMonkey 2.48 [24-09-2017]
Просто тебе неведомы смешанные ощущения и весь кайф от программной некромантии, тем более, современное ПО в некрооболочке — это круто с точки зрения сетевой классики и приятно в эксплуатации. 1 | | Ответить
Владимир про SeaMonkey 2.33.1 [17-04-2015]
Полностью с вами согласен, браузер замечательный, юзаю и в Windows и в Linux не на радуюсь. Всё вместе и почта и irc и браузер. 4 | 1 | Ответить
Meri про SeaMonkey 2.24 [14-02-2014]
По-моему стоит добавить возможность редактирования html кода без компоновщика. В нем некоторые страницы отражаются некорректно и не всегда возможно их изменить. 2 | | Ответить