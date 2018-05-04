SeaMonkey - Наследник легендарного Mozilla Suite - интегрированного набора программ для работы во всемирной сети Интернет. Включает в себя браузер, почтовый клиент, модуль чтения новостей, HTML редактор и IRC-клиент. За основу пакета взята Mozilla Suite, как проверенный годами продукт, обладающий колоссальной стабильностью и выверенным кодом. К этой основе было добавлено множество функций, ставших привычными для пользователей Mozilla Firefox и Mozilla Thunderbird. SeaMonkey имеет более богатые настройки, чем Firefox и Thunderbird вместе взятые, для удобства работы с ним требуется намного меньше расширений. Это положительным образом сказывается на стабильности.

FoxMail - почтовая программа по возможностям сравнимая с The Bat!, но бесплатная и с полной поддержкой HTML

eM Client - отличный бесплатный почтовый клиент с возможностями использования как календаря, задачника и чат-месседжера

The Bat! - удобный и мощный почтовый клиент. The Bat! позволяет работать с неограниченным количеством почтовых ящиков (протоколы IMAP4, POP3, APOP и SMTP), имеет

The Bat! Pro - функциональный почтовый клиент, который предлагает пользователю все необходимые инструменты для работы с электронной почтой. Имеется встроенный

SeaMonkey - интегрированный набор инструментов для работы во всемирной сети Интернет. Включает в себя браузер, почтовый клиент, модуль чтения новостей, HTML редактор