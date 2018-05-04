SeaMonkey для Windows

SeaMonkey 2.49.3

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Описание SeaMonkey 2.49.3Описание   Скачать SeaMonkey 2.49.3СКАЧАТЬ (39,43 Мб) Скриншоты SeaMonkey 2.49.3Скриншоты (5)   Статистика SeaMonkey 2.49.3Статистика   Отзывы о SeaMonkey 2.49.3Отзывы (32)  
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4.30 из 5, всего оценок - 159
  • Рейтинг программы - 4.30 из 5
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SeaMonkey - Наследник легендарного Mozilla Suite - интегрированного набора программ для работы во всемирной сети Интернет. Включает в себя браузер, почтовый клиент, модуль чтения новостей, HTML редактор и IRC-клиент.

За основу пакета взята Mozilla Suite, как проверенный годами продукт, обладающий колоссальной стабильностью и выверенным кодом. К этой основе было добавлено множество функций, ставших привычными для пользователей Mozilla Firefox и Mozilla Thunderbird.

SeaMonkey имеет более богатые настройки, чем Firefox и Thunderbird вместе взятые, для удобства работы с ним требуется намного меньше расширений. Это положительным образом сказывается на стабильности.

Скриншоты SeaMonkey:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 57 818
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКлиенты - Браузеры - Новости, RSS клиенты
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Отзывы о программе SeaMonkey

Виталий про SeaMonkey 2.49.1 [21-01-2018]

Первые ощущения - шустряк и экономия ресурсов, после хрома на ХР с 1 Гб оперативки это просто изумление! ... но затем почему-то начало набирать оперативную память во время серфинга =( в итоге как бы шило на мыло вышло! Да поставил 2 расширения - блокировщик рекламы и "Вкомфорте"!
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Знаток в ответ Виталий про SeaMonkey 2.49.2 [11-03-2018]

Браузеры на основе Хром, на "глазах" толстеют, и чтоб много памяти не забирал приходится либо временно отключать расширения, либо лезть в диспетчер зада хромированного браузера и удалять все процессы, получается псевдо-автономный режим.

Но мой любимый браузер "FireFox Mozila 3.6". Там до сихпор работает гугловская панель, с помощь которой перевожу локальные текстовые файлы (txt-файлы переносил в браузер).
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Znatok про SeaMonkey 2.40 [16-03-2016]

Отличный браузер и интерфейс простой, а не замудрённый, лёгкий.
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Max про SeaMonkey 2.39 [02-02-2016]

Увидел и чуть не обоср...ся после такого интерфейса. Реально старье унылое, никакие опенсорсы не оправдывают такого колхоза...
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SVDenik в ответ Max про SeaMonkey 2.40 [24-04-2016]

Не забудь в школе передать перенесённые ощущения от продукта :)
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КЕША в ответ Max про SeaMonkey 2.46 [25-02-2017]

Трусы снял или не снял? А то можно прямо в трусы наложить. Нормальный браузер. Главное сразу два в одном! Очень удобно, чем ставить отдельно!
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Unnamed в ответ Max про SeaMonkey 2.48 [24-09-2017]

Просто тебе неведомы смешанные ощущения и весь кайф от программной некромантии, тем более, современное ПО в некрооболочке — это круто с точки зрения сетевой классики и приятно в эксплуатации.
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Владимир про SeaMonkey 2.33.1 [17-04-2015]

Полностью с вами согласен, браузер замечательный, юзаю и в Windows и в Linux не на радуюсь. Всё вместе и почта и irc и браузер.
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Meri про SeaMonkey 2.24 [14-02-2014]

По-моему стоит добавить возможность редактирования html кода без компоновщика. В нем некоторые страницы отражаются некорректно и не всегда возможно их изменить.
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