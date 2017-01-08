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AIMP для Windows

AIMP 4.12 Build 1880

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Описание AIMP 4.12 Build 1880Описание   Скачать AIMP 4.12 Build 1880СКАЧАТЬ (9,11 Мб) Скриншоты AIMP 4.12 Build 1880Скриншоты (11)   Статистика AIMP 4.12 Build 1880Статистика   Отзывы о AIMP 4.12 Build 1880Отзывы (290)  
Оцените программу!
4.82 из 5, всего оценок - 1861
  • Рейтинг программы - 4.82 из 5
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AIMP - это многофункциональный аудио центр. Благодаря встроенным утилитам, вы с легкостью можете перекодировать музыку из одного формата в другой, записать звук с микрофона или другого звукового устройства, отредактировать тэги MP3, OGG, WMA файлов, а так же группой переименовать или отсортировать музыкальные файлы. Программа создавалась по замечаниям пользователей других плееров, так что в нем сосредоточилось все самое лучшее и даже больше.

AIMP работает со следующими форматами файлов аудио: wav; ogg; wma; cda; mp3; mp2; mp1; mtm; mod; xm; it; aif; umx; s3m; mo3; и др. Данный список поддерживаемых форматов можно пополнить при помощи дополнительных плагинов.

Проигрыватель имеет 18-и полосной эквалайзер, позволяющий изменять звучание до наилучшего качества. Также имеются стандартные заготовки для некоторых типов музыки, портированные из Winamp. Кроме эквалайзера также имеется 4 спецэффекта: Chorus, Echo, Flanger, Reverb. Каждый из которых имеет собственные настройки, которые сохраняются при завершении работы программы.

Дополнительные возможности AIMP:

  • Аудио Конвертер позволяет конвертировать музыку из самых разных форматов в популярные wma, mp3, wav, ogg.
  • АудиоГраббер позволяет "грабить" AudioCD (CDA) в Mp3, OGG, WAV или WMA
  • Звукозапись позволит вам записать звук с любого аудио устройства в системе в mp3, ogg, wav и wma!
  • Имеется встроенный редактор тэгов, с помощью которого вы легко можете редактировать ID3v1, ID3v2 и тэги OGG и WMA форматов.
  • Групповое переименование файлов позволит вам за несколько минут отсортировать вашу огромную коллекцию музыки по одному из выбранных шаблонов.
  • Выключение компьютера в заданное время.
  • Настройка глобальных и локальных горячих клавиш ( + шаблоны от WinAmp и WMP )
  • Поддержка плагинов, с помощью которых можно расширить возможности программы: добавить новые утилиты и изменить уже имеющиеся!

Кроме всего этого программа обладает такой удобной функцией, как запись налету потокового аудио, например трансляции интернет-радио.

Что нового в AIMP 4.12 Build 1880?
  • Общее: обновлены локализации
  • Общее: совместимость с TeamViewer QuickConnect
  • Звуковой движок: улучшена совместимость с внешними звуковыми картами
  • Фонотека: мониторинг файлов - возможность выбрать сразу несколько папок
  • Исправлено: общее - командная строка - ключи регистрозависимы
  • Исправлено: общее - командная строка - неправильно воспринимаются значения, в которых содержатся символы ; или =
  • Исправлено: общее - неправильный шаг прокрутки списков при использовании тачпада
  • Исправлено: редактор тегов - не добавляет файлы, переданные через командную строку
  • Исправлено: фонотека - не работают ссылки быстрого перехода (регрессия)
  • Исправлено: фонотека - не работает поиск по дереву (регрессия)
  • Исправлены мелкие ошибки и замечания
Скриншоты AIMP:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)119 / 1 007 136
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
 Программа AIMP отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе AIMP

Алишер про AIMP 4.10 Build 1831 [12-09-2016]

Ужасный аудио проигрыватель. Ужасный косяк в том что, при выборе случайных треков, играет теже самые треки которые слушал последний раз. Мрак!
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алексей про AIMP 4.10 Build 1831 [05-09-2016]

старый аимп был намного лучшем это ражно что щас
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Алексей про AIMP 4.02 Build 1721 [22-08-2016]

Самая лучшая версия AIMP2 v.2.60 отличное звучание. Более позднее версии уже начали мудрить со звуком, а последняя версия 4.10 вообще гавно. Так что решил остаться на 2, настроил её конкретно под себя и забыл про всё.
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гость про AIMP 4.02 Build 1721 [31-07-2016]

Не понравилась 4 версия. У меня даже стандартный скин тормозит. Какие-то не понятные рывки. Снес его нафиг, остался на 3 версии.
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Александр. про AIMP 4.02 Build 1721 [12-07-2016]

Очень порадовал АИМП своей возможностью переводить звук в МОНО. К сожалению сломалась одна колонка из двух и пришлось объединять два канала в одной, рабочей колонке. Тут АИМП и помог. Один клик - и всё!#RESPECT разработчикам.
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