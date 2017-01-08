AIMP 4.12 Build 1880 Описание СКАЧАТЬ ( 9,11 Мб) Скриншоты (11) Статистика Отзывы (290) Оцените программу!

4.82 из 5, всего оценок - 1861 Рейтинг программы - 4.82 из 5

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5 AIMP - это многофункциональный аудио центр. Благодаря встроенным утилитам, вы с легкостью можете перекодировать музыку из одного формата в другой, записать звук с микрофона или другого звукового устройства, отредактировать тэги MP3, OGG, WMA файлов, а так же группой переименовать или отсортировать музыкальные файлы. Программа создавалась по замечаниям пользователей других плееров, так что в нем сосредоточилось все самое лучшее и даже больше. AIMP работает со следующими форматами файлов аудио: wav; ogg; wma; cda; mp3; mp2; mp1; mtm; mod; xm; it; aif; umx; s3m; mo3; и др. Данный список поддерживаемых форматов можно пополнить при помощи дополнительных плагинов. Проигрыватель имеет 18-и полосной эквалайзер, позволяющий изменять звучание до наилучшего качества. Также имеются стандартные заготовки для некоторых типов музыки, портированные из Winamp. Кроме эквалайзера также имеется 4 спецэффекта: Chorus, Echo, Flanger, Reverb. Каждый из которых имеет собственные настройки, которые сохраняются при завершении работы программы. Дополнительные возможности AIMP: Аудио Конвертер позволяет конвертировать музыку из самых разных форматов в популярные wma, mp3, wav, ogg.

АудиоГраббер позволяет "грабить" AudioCD (CDA) в Mp3, OGG, WAV или WMA

Звукозапись позволит вам записать звук с любого аудио устройства в системе в mp3, ogg, wav и wma!

Имеется встроенный редактор тэгов, с помощью которого вы легко можете редактировать ID3v1, ID3v2 и тэги OGG и WMA форматов.

Групповое переименование файлов позволит вам за несколько минут отсортировать вашу огромную коллекцию музыки по одному из выбранных шаблонов.

Выключение компьютера в заданное время.

Настройка глобальных и локальных горячих клавиш ( + шаблоны от WinAmp и WMP )

Поддержка плагинов, с помощью которых можно расширить возможности программы: добавить новые утилиты и изменить уже имеющиеся! Кроме всего этого программа обладает такой удобной функцией, как запись налету потокового аудио, например трансляции интернет-радио. AIMP для Android Что нового в AIMP 4.12 Build 1880?

Общее: обновлены локализации

Общее: совместимость с TeamViewer QuickConnect

Звуковой движок: улучшена совместимость с внешними звуковыми картами

Фонотека: мониторинг файлов - возможность выбрать сразу несколько папок

Исправлено: общее - командная строка - ключи регистрозависимы

Исправлено: общее - командная строка - неправильно воспринимаются значения, в которых содержатся символы ; или =

Исправлено: общее - неправильный шаг прокрутки списков при использовании тачпада

Исправлено: редактор тегов - не добавляет файлы, переданные через командную строку

Исправлено: фонотека - не работают ссылки быстрого перехода (регрессия)

Исправлено: фонотека - не работает поиск по дереву (регрессия)

Исправлены мелкие ошибки и замечания Скриншоты AIMP: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 119 / 1 007 136 Разработчик Artem Izmaylov Последнее обновление 08.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Плееры Отзывы о программе AIMP Алишер Ужасный аудио проигрыватель. Ужасный косяк в том что, при выборе случайных треков, играет теже самые треки которые слушал последний раз. Мрак!

| | Ответить алексей старый аимп был намного лучшем это ражно что щас

| | Ответить Алексей Самая лучшая версия AIMP2 v.2.60 отличное звучание. Более позднее версии уже начали мудрить со звуком, а последняя версия 4.10 вообще гавно. Так что решил остаться на 2, настроил её конкретно под себя и забыл про всё.

| | Ответить гость Не понравилась 4 версия. У меня даже стандартный скин тормозит. Какие-то не понятные рывки. Снес его нафиг, остался на 3 версии.

| | Ответить Александр. Очень порадовал АИМП своей возможностью переводить звук в МОНО. К сожалению сломалась одна колонка из двух и пришлось объединять два канала в одной, рабочей колонке. Тут АИМП и помог. Один клик - и всё!#RESPECT разработчикам.

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