AIMP - это многофункциональный аудио центр. Благодаря встроенным утилитам, вы с легкостью можете перекодировать музыку из одного формата в другой, записать звук с микрофона или другого звукового устройства, отредактировать тэги MP3, OGG, WMA файлов, а так же группой переименовать или отсортировать музыкальные файлы. Программа создавалась по замечаниям пользователей других плееров, так что в нем сосредоточилось все самое лучшее и даже больше.
AIMP работает со следующими форматами файлов аудио: wav; ogg; wma; cda; mp3; mp2; mp1; mtm; mod; xm; it; aif; umx; s3m; mo3; и др. Данный список поддерживаемых форматов можно пополнить при помощи дополнительных плагинов.
Проигрыватель имеет 18-и полосной эквалайзер, позволяющий изменять звучание до наилучшего качества. Также имеются стандартные заготовки для некоторых типов музыки, портированные из Winamp. Кроме эквалайзера также имеется 4 спецэффекта: Chorus, Echo, Flanger, Reverb. Каждый из которых имеет собственные настройки, которые сохраняются при завершении работы программы.
Дополнительные возможности AIMP:
Аудио Конвертер позволяет конвертировать музыку из самых разных форматов в популярные wma, mp3, wav, ogg.
АудиоГраббер позволяет "грабить" AudioCD (CDA) в Mp3, OGG, WAV или WMA
Звукозапись позволит вам записать звук с любого аудио устройства в системе в mp3, ogg, wav и wma!
Имеется встроенный редактор тэгов, с помощью которого вы легко можете редактировать ID3v1, ID3v2 и тэги OGG и WMA форматов.
Групповое переименование файлов позволит вам за несколько минут отсортировать вашу огромную коллекцию музыки по одному из выбранных шаблонов.
Выключение компьютера в заданное время.
Настройка глобальных и локальных горячих клавиш ( + шаблоны от WinAmp и WMP )
Поддержка плагинов, с помощью которых можно расширить возможности программы: добавить новые утилиты и изменить уже имеющиеся!
Кроме всего этого программаобладает такой удобной функцией, как запись налету потокового аудио, например трансляции интернет-радио.
Ужасный аудио проигрыватель. Ужасный косяк в том что, при выборе случайных треков, играет теже самые треки которые слушал последний раз. Мрак! | | Ответить
алексей про AIMP 4.10 Build 1831 [05-09-2016]
старый аимп был намного лучшем это ражно что щас | | Ответить
Алексей про AIMP 4.02 Build 1721 [22-08-2016]
Самая лучшая версия AIMP2 v.2.60 отличное звучание. Более позднее версии уже начали мудрить со звуком, а последняя версия 4.10 вообще гавно. Так что решил остаться на 2, настроил её конкретно под себя и забыл про всё. | | Ответить
гость про AIMP 4.02 Build 1721 [31-07-2016]
Не понравилась 4 версия. У меня даже стандартный скин тормозит. Какие-то не понятные рывки. Снес его нафиг, остался на 3 версии. | | Ответить
Александр. про AIMP 4.02 Build 1721 [12-07-2016]
Очень порадовал АИМП своей возможностью переводить звук в МОНО. К сожалению сломалась одна колонка из двух и пришлось объединять два канала в одной, рабочей колонке. Тут АИМП и помог. Один клик - и всё!#RESPECT разработчикам. 1 | | Ответить