GOM Player 2.3.31 build 5290

Описание СКАЧАТЬ ( 22,55 Мб) Скриншоты (7) Статистика Отзывы (269)

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4.71 из 5, всего оценок - 1474 Рейтинг программы - 4.71 из 5

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5 GOM Player - очень мощный мультимедиа плеер. Включает в себя большое количество функций, обеспечивающих высокий уровень воспроизведения. С помощью этой программы вы сможете воспроизводить даже поврежденные или не до конца загруженные / переписанные AVI файлы.



GOM Player поддерживает все современные видео и аудио форматы включая видео мобильных устройств и цифровых камер, а также воспроизведение интернет контента прямо из сети.



Поддерживаемые форматы: avi, divx, asx, asf, wmx, wmv, wvx, wm, mpg, dat, ifo, vob, m1v, m2v, tp, dmb, mp4, m4v, k3g, 3gp, skm, dmskm, lmp4, m, mvb, mkv, ogm, gom.



Встроенные кодеки: AC3, OGG, XVID, DIV1, DIV2, DIV3, DIV4, DIV5, DIV6, DIVX, DX50, MP41, MP42, MP43, H263, AP41, MPG4, MP4S, M4S2, MP4V, BLZ0, MJPG, RMP4, DXGM, H264, ffmpeg.

Присутствует такая особенность, как функция перемотки по кадрам, значительно увеличивающая скорость перемотки.



Основные функции и возможности плеера: плавное воспроизведение видео контента на относительно слабых компьютерах

полная независимость от внешних декодеров

различные режимы вывода изображения (ТВ, монитор, проектор)

полноценное воспроизведение DVD

проигрывание поврежденных видео файлов

быстрая покадровая перемотка

управление частотой регенерации

функция повтора и пропуска кадров

закладки (запоминание времени любимой сцены и переход к ней одним нажатием)

работа с избранным

поддержка списков воспроизведения (чтение ASX, M3U, PLS)

автоматическое добавление в список воспроизведения файлов с похожим расширением

управление, как с помощью мыши, так и клавиатуры

настройка изображения (яркость, контраст, насыщенность, гамма)

применение специальных эффектов: сглаживание, программное преобразование, добавление шума

устранение эффекта квадратов

захват изображения (в файл / непрерывное сохранение кадров / в буфер / установка в качестве обоев Рабочего стола)

запись звука в форматы WAV или OGG

нормализация громкости и различные аудио эффекты (эхо, трехмерный звук, удаление голоса, выделение голоса)

эквалайзер и управление динамическим диапазоном

возможность использования DSP-модулей от Winamp

работа с субтитрами

горячие клавиши и поддержка мультимедийных клавиатур

автоматическое масштабирование изображения

автоматическое выключение компьютера после воспроизведения

простая настройка для работы с ТВ-выходом

проигрывание интернет контента прямо из сети

простой и удобный интерфейс с поддержкой скинов GOM Player для Android

Скриншоты GOM Player:

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