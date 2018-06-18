GOM Player для Windows

GOM Player 2.3.31 build 5290

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Описание GOM Player 2.3.31 build 5290Описание   Скачать GOM Player 2.3.31 build 5290СКАЧАТЬ (22,55 Мб) Скриншоты GOM Player 2.3.31 build 5290Скриншоты (7)   Статистика GOM Player 2.3.31 build 5290Статистика   Отзывы о GOM Player 2.3.31 build 5290Отзывы (269)  
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4.71 из 5, всего оценок - 1474
  • Рейтинг программы - 4.71 из 5
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GOM Player - очень мощный мультимедиа плеер. Включает в себя большое количество функций, обеспечивающих высокий уровень воспроизведения. С помощью этой программы вы сможете воспроизводить даже поврежденные или не до конца загруженные / переписанные AVI файлы.

GOM Player поддерживает все современные видео и аудио форматы включая видео мобильных устройств и цифровых камер, а также воспроизведение интернет контента прямо из сети.

Поддерживаемые форматы: avi, divx, asx, asf, wmx, wmv, wvx, wm, mpg, dat, ifo, vob, m1v, m2v, tp, dmb, mp4, m4v, k3g, 3gp, skm, dmskm, lmp4, m, mvb, mkv, ogm, gom.

Встроенные кодеки: AC3, OGG, XVID, DIV1, DIV2, DIV3, DIV4, DIV5, DIV6, DIVX, DX50, MP41, MP42, MP43, H263, AP41, MPG4, MP4S, M4S2, MP4V, BLZ0, MJPG, RMP4, DXGM, H264, ffmpeg.
Присутствует такая особенность, как функция перемотки по кадрам, значительно увеличивающая скорость перемотки.

Основные функции и возможности плеера:

  • плавное воспроизведение видео контента на относительно слабых компьютерах
  • полная независимость от внешних декодеров
  • различные режимы вывода изображения (ТВ, монитор, проектор)
  • полноценное воспроизведение DVD
  • проигрывание поврежденных видео файлов
  • быстрая покадровая перемотка
  • управление частотой регенерации
  • функция повтора и пропуска кадров
  • закладки (запоминание времени любимой сцены и переход к ней одним нажатием)
  • работа с избранным
  • поддержка списков воспроизведения (чтение ASX, M3U, PLS)
  • автоматическое добавление в список воспроизведения файлов с похожим расширением
  • управление, как с помощью мыши, так и клавиатуры
  • настройка изображения (яркость, контраст, насыщенность, гамма)
  • применение специальных эффектов: сглаживание, программное преобразование, добавление шума
  • устранение эффекта квадратов
  • захват изображения (в файл / непрерывное сохранение кадров / в буфер / установка в качестве обоев Рабочего стола)
  • запись звука в форматы WAV или OGG
  • нормализация громкости и различные аудио эффекты (эхо, трехмерный звук, удаление голоса, выделение голоса)
  • эквалайзер и управление динамическим диапазоном
  • возможность использования DSP-модулей от Winamp
  • работа с субтитрами
  • горячие клавиши и поддержка мультимедийных клавиатур
  • автоматическое масштабирование изображения
  • автоматическое выключение компьютера после воспроизведения
  • простая настройка для работы с ТВ-выходом
  • проигрывание интернет контента прямо из сети
  • простой и удобный интерфейс с поддержкой скинов
Скриншоты GOM Player:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)14 / 1 165 938
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Плееры
 Программа GOM Player отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе GOM Player

Evgeny про GOM Player 2.3.22 build 5279 [25-11-2017]

Эта херня постоянно зависает(при нажатии пробела иди ентер)(не понимаю, кто захочет еще и платную версию купить)... Комп у меня достаточно мощный(так что не понятно, что с этим недоплеером творится...)
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Рустам про GOM Player 2.3.17 build 5274 [17-08-2017]

Отказался от этого говна, Light Alloy рулит!
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Анатолий про GOM Player 2.3.17 build 5274 [13-08-2017]

Японский плеер GOM Player отличный, включая и эту последнюю официальную версию. Просто надо правильно его настроить, для чего все возможности имеются. Однако удивляет другое: по сравнению с версией 2.2.62.5207 (2014 года) и более ранними новая версия (как установочный файл, так и сама программа) по размеру больше в два с лишним раза, хотя значимых изменений нет для обычных пользователей. Поэтому рекомендую устанавливать старые версии. Также считаю хорошим корейский плеер Daum Pot Player от одного из производителей KMPlayer, работающего теперь в компании Gretech, которая его и выпустила. В настройках данного плеера советую убрать галочку Отображения области чата, чтобы не было рекламы. Удачи!
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Вася про GOM Player 2.3.9.5265 [05-01-2017]

Тормозит при фулл экране...
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сергей про GOM Player 2.3.8.5262 [21-11-2016]

Отличный плеер все устраивает!
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