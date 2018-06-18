GOM Player - очень мощный мультимедиа плеер. Включает в себя большое количество функций, обеспечивающих высокий уровень воспроизведения. С помощью этой программы вы сможете воспроизводить даже поврежденные или не до конца загруженные / переписанные AVI файлы.
GOM Player поддерживает все современные видео и аудио форматы включая видео мобильных устройств и цифровых камер, а также воспроизведение интернет контента прямо из сети.
Это универсальный проигрыватель музыкальных и видео файлов, риппер, конвертер и т.д., в общем, все в одном комплекте
Отзывы о программе GOM Player
Evgeny про GOM Player 2.3.22 build 5279 [25-11-2017]
Эта херня постоянно зависает(при нажатии пробела иди ентер)(не понимаю, кто захочет еще и платную версию купить)... Комп у меня достаточно мощный(так что не понятно, что с этим недоплеером творится...) | | Ответить
Рустам про GOM Player 2.3.17 build 5274 [17-08-2017]
Отказался от этого говна, Light Alloy рулит! | 3 | Ответить
Анатолий про GOM Player 2.3.17 build 5274 [13-08-2017]
Японский плеер GOM Player отличный, включая и эту последнюю официальную версию. Просто надо правильно его настроить, для чего все возможности имеются. Однако удивляет другое: по сравнению с версией 2.2.62.5207 (2014 года) и более ранними новая версия (как установочный файл, так и сама программа) по размеру больше в два с лишним раза, хотя значимых изменений нет для обычных пользователей. Поэтому рекомендую устанавливать старые версии. Также считаю хорошим корейский плеер Daum Pot Player от одного из производителей KMPlayer, работающего теперь в компании Gretech, которая его и выпустила. В настройках данного плеера советую убрать галочку Отображения области чата, чтобы не было рекламы. Удачи! | 1 | Ответить