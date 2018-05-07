Maxthon - навороченный браузер, который включает массу полезных инструментов, призванных повысить комфорт пользователя при работе в сети Интернет.
Программа включает в себя мощную систему для работы с закладками, которая позволяет сохранять не только ссылку на страницу, но и содержимое самой страницы, а также предлагает менеджер паролей (PassKeeper) и виртуальный почтовый ящик (UUMail).
Кроме этого имеются такие полезные функции, как встроенный блокировщик рекламы, поддержка расширений, Приватный просмотр, ночной режим, инструменты разработчика и пр.
Ключевые особенности Maxthon:
Использует движки Webkit и Trident.
Мощный инструмент для сохранения страниц в облаке (инфобокс).
Встроенный блокировщик рекламы.
Наличие менеджера паролей PassKeeper.
Инструменты разработчика для просматра кода страницы.
Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая осуществляется за счёт маршрутизации сетевого трафика по распределённой сети
Отзывы о программе Maxthon
George про Maxthon 5.1.7.1000 [26-03-2018]
Ну если вы работаете через прокси то этот браузер позволяет в отличии от остальных самому прописать что необходимо и разместить его кеш где необходимо без танцев с бубном... Так что мой выбор пал на него как альтернативу Опере и Огнелису | | Ответить
Traktor про Maxthon 5.1.7.1000 [22-03-2018]
Таки да, в 5том эдблок крайне корявый, в 3м на порядок лучше настраивался и работал. Жаль 3й уже не все тянет, после него корявенькие версии пошли - типа главное впендюрить что-то новое.
А у тех, у кого этот браузер самый тормознутый, видно как то не с тем его едят - перепробовал не менее 10ка более менее известных, maxthon работает лучше и быстрее всех, удобен для быстрого серфинга. Еще с первой версии, когда устаревала, пытался найти что-то лучше, таки лучше, всегда была только новая версия. До 4й))
Придется на 3й откатывать, в связке с Тором, очень даже и сейчас. | | Ответить
был когда-то... про Maxthon 5.1.3.2000 [12-11-2017]
Когда-то давно, когда макстон еще был надстройкой над эксплоером,
ему цены не было! Быстрый, удобный, красивый!
Теперь же это унылый тормоз с низким функционалом и внешним видом на особого любителя.
Раньше я еще надеялся, что со временем разработчики многое допилят, исправят...
Иногда скачиваю его, чтобы проверить, может что изменилось в лучшую сторону.
Но- увы- вот уже много лет гадкий утенок так и не превращается в лебедя. 7 | 1 | Ответить
Макс про Maxthon 5.1.2.2000 [26-09-2017]
Согласен, есть браузеры и побыстрее.. магазин приложениймягко говоря скуден.. ничего для себя не нашёл - удалил 4 | | Ответить
сергей про Maxthon 5.1.1.1000 [31-08-2017]
Не, макстон всё-таки очень тормознутый, и давно. 1 | | Ответить