Mozilla Firefox Portable - портативная версия (не требующая установки) популярнейшего браузера Mozilla Firefox, оптимизированная для использования с различными переносными носителями (флеш-диски, USB-накопители и т.д.).

Обладает полным функционалом оригинальной версии браузера, не оставляет персональной информации на компьютере, не заносит никаких записей в реестр, не влияет на ранее установленный обычный Firefox.

Теперь, где бы вы ни находились, вы всегда можете иметь при себе именно ваш Firefox, с вашими закладками, настройками и расширениями.