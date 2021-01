Отзывы о программе Portable Firefox

Влад

Firefox Portable 9.0.1 от PortableApps.com

Качает up date до FirefoxPortable v12

Качает up date до FirefoxPortable v43.0.1

Качает up date до FirefoxPortable v47.0.2 (до 230 МБ)

Предлагает up date до FirefoxPortable v52.0 esr

Перехватывает дополнения из основного Firefox.Ставит совместимые расширения.

Есть инструкция по настройкам и использованию \FirefoxPortable\Other\Source Readme.txt файл.

Хорошо коммуницирует с программой MozBackup,переносятся закладки, список истории и т.д.

