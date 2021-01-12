Portable Firefox для Windows
|Оценка:
|4.41/5 голосов - 72
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|84.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Mozilla Organization
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|31 / 46 138 | Статистика
|Размер:
|114,71 Мб
|СКАЧАТЬ
Mozilla Firefox Portable - портативная версия (не требующая установки) популярнейшего браузера Mozilla Firefox, оптимизированная для использования с различными переносными носителями (флеш-диски, USB-накопители и т.д.).
Обладает полным функционалом оригинальной версии браузера, не оставляет персональной информации на компьютере, не заносит никаких записей в реестр, не влияет на ранее установленный обычный Firefox.
Теперь, где бы вы ни находились, вы всегда можете иметь при себе именно ваш Firefox, с вашими закладками, настройками и расширениями.
Google Chrome – один из самых популярных браузеров, который предлагает стабильную, быструю и...
Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая...
Браузер, позиционируемый как "игровой", от компании Opera. Приложение получило стандартную...
Opera - популярнейший браузер, который снабжен всеми необходимыми возможностями для удобной...
Google Chrome Portable 87.0.4280.88
Google Chrome Portable - портативная (не требующая инсталляции) версия браузера Google Chrome...
Portable Firefox - портативная версия (не требующая установки) популярнейшего браузера Mozilla Firefox,...
Отзывы о программе Portable Firefox
НИК про Portable Firefox 83.0 [20-11-2020]
ВСЕ РАБОТАЕТ..ОТКЛЮЧИЛ ОБНОВЛЕНИЯ....БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ..СПАСИБО
1 | | Ответить
Andrey про Portable Firefox 65.0.1 [05-06-2019]
Начиная с 66.0 версии Firefox перестает спрашивать пользователя его согласие на дальнейшие обновления. И не важно как вы поставили галочку в настройках обновления вам впарят принудительно. А все настройки в свежей версии будут выставлены по дефолту. Настройки дополнений полностью слетают а закладки и история пропадают навсегда.
Браузер изговнялся вконец! Вспоминаю времена с 48 версией, когда еще работали нормально все дополнения и без всякой мультипроцессовой шняги.
5 | 3 | Ответить
НИК в ответ Andrey про Portable Firefox 83.0 [26-11-2020]
https://webanetlabs.net/publ/18-1-0-1052....ОТКЛЮЧАЕМ ОБНОВЛЕНИЯ...ПРОВЕРЕНО НА 83 ВЕРСИИ КАК В ПОРТАБЛЕ..ТАК И В УСТАНОВЛЕНОЙ
| 2 | Ответить
SAM-SON про Portable Firefox 62.0 [30-11-2018]
У меня это файл антивиром блокируется. Админы могут перепроверить на наличие вирусов?
4 | 2 | Ответить
Крит в ответ SAM-SON про Portable Firefox 62.0 [08-02-2019]
Отчет с virustotal - https://www.virustotal.com/#/file/d0ba68edf16d50ed9f22077aae110724a8e550fe60f478638d825d880f2498af/detection
Вирусов 0
3 | 2 | Ответить
Круглый ноль в ответ SAM-SON про Portable Firefox 65.0 [18-02-2019]
А фиг ее знает,огнелис похоже совсем отупел.Пробуй следующую версию,может заработает.Надоела эта полуглукнутая лиса,разбираться и копаться в ней.Проще-переходи на чисто chromium ядре браузеры, другого лучше уже не придумаешь...
4 | 3 | Ответить
Гена про Portable Firefox 56.0.1 [09-11-2017]
Все эти браузеры гесконы только еще хуже самой лисы-либо дополнения не работают на Х64,либо руссификация и обновления кривые.У лисы есть только три нормальных браузера: лиса,Portable и pale Moon.
Нужна вторая лиса?Ставьте тогда смело Portable или pale moon. Портативка,та что на .exe,настройте под себя и ее тоже можно накатывать вперед,назад.Надо только ставить в один и тот же каталог с портативной. Екзешники почти сразу же в поиске- firefox portable все версии.
18 | 3 | Ответить
Гена в ответ Гена про Portable Firefox 56.0.1 / 58.0.2 [04-04-2018]
Вот здесь exe версии mozilla-firefox-portable.ru.uptodown.com/windows/old
2 | 2 | Ответить
Влад про Portable Firefox 9.0.1 (Яндекс-версия) [22-07-2017]
Firefox Portable 9.0.1 от PortableApps.com
Качает up date до FirefoxPortable v12
Качает up date до FirefoxPortable v43.0.1
Качает up date до FirefoxPortable v47.0.2 (до 230 МБ)
Предлагает up date до FirefoxPortable v52.0 esr
Перехватывает дополнения из основного Firefox.Ставит совместимые расширения.
Есть инструкция по настройкам и использованию \FirefoxPortable\Other\Source Readme.txt файл.
Хорошо коммуницирует с программой MozBackup,переносятся закладки, список истории и т.д.
2 | 8 | Ответить