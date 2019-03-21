Avast Pro Antivirus - полнофункциональный антивирус. Работает лучше, чем бесплатный антивирус avast! Free Antivirus, особенно при активном посещении страниц Интернета, но не включает брандмауэр и антиспам, которые есть в avast! Internet Security. Кроме того, avast! Pro Antivirus рекомендуется, если есть необходимость настроить пользовательскую конфигурацию защиты.

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