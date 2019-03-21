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Avast Pro Antivirus 2019 (19.4.2370)
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4.56 из 5, всего оценок - 200
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- Рейтинг программы - 4.56 из 5
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Avast Pro Antivirus - полнофункциональный антивирус. Работает лучше, чем бесплатный антивирус avast! Free Antivirus, особенно при активном посещении страниц Интернета, но не включает брандмауэр и антиспам, которые есть в avast! Internet Security. Кроме того, avast! Pro Antivirus рекомендуется, если есть необходимость настроить пользовательскую конфигурацию защиты.
- Автоматическая защита от вирусов и шпионских программ
- Защита от руткитов в реальном времени
- Проверка на вирусы всех отправляемых и получаемых сообщений
- Защита от инфекций, распространяемых через чаты
- Предотвращение атак со стороны вредоносных веб-сайтов
- Возможность безопасного просмотра подозрительных веб-сайтов или приложений
- Защита в фоновом режиме во время сетевых игр
- Интеллектуальное средство проверки avast! Intelligent Scanner
- Щит файловой системы (отслеживает все файлы и программы на компьютере в реальном времени)
- Щит электронной почты (отслеживает и сканирует весь входящий и исходящий трафик программ для работы с почтой)
- Веб-щит (анализирует все ваши действия при посещении веб-сайтов и предотвращает любые угрозы еще до того, как их заметит ваш браузер)
- Щит P2P (отслеживает загрузки большинства программ файлообмена, нейтрализуя все риски)
- Щит мгновенных сообщений (перехватывает все загрузки из программ для мгновенного обмена сообщениями и проверяет их на вирусы)
- Сетевой щит (контролирует сетевую активность и блокирует вирусы, пытающиеся заразить систему через сеть)
- Щит поведения (мониторит систему на предмет подозрительных действий)
- Щит скриптов (перехватывает все сценарии выполняемые в системе, как локальные так и удаленные).
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Отзывы о программе Avast Pro Antivirus
Виктор про avast! Pro Antivirus 2016.11.2.2732 Final [03-05-2016]
В 100% защите от бесплатной версии не уверен, а вот Pro версия и выше отлично защищают компьютер от различных вирусов и троянов.
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Тимур про avast! Pro Antivirus 9.0.2206 Final [31-10-2014]
Аваст установлен уже года два, но тут решил всё же проверить свой комп другим антивирусником, уж слишком часто в инете стали появляться всякие спамы, всплывающие окна и проч., короче, стал "тормозить" мой бедный комп. Результат проверки на другом антивируснике удивил: более 1000 инфекций и три опасных вируса! Где же был всё это время наш avast?!
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андрей про avast! Pro Antivirus 9.0.2021 Final [03-09-2014]
Всё слава Богу,удали гавно это )))avast
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Вредина про avast! Pro Antivirus 9.0.2018 Final [03-05-2014]
Аваст шляпа шляпная.ниче не ловит.мсай от микросовта даже лучше. Да прибудет с Вами сила.
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DJ_AZICK в ответ Вредина про avast! Pro Antivirus 9.0.2021 Final [10-08-2014]
Хз что за гон у вас, но у меня уже 10й год стоит бесплатная версия и ничего! Все работает нормально ни разу не подводил! А то что ниже понаписали это все гонево!
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maximilliano про avast! Pro Antivirus 2014 (9.0.2008) [10-12-2013]
А для Windows 8 он бывает ?
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