Sound Forge Audio Studio - облегченный вариант популярного аудиоредактора Sound Forge. Оснащен функциями для записи, редактирования, кодирования, а также захвата аудио с внешних источников. С помощью программы можно сбалансировать уровень шума, обрезать ненужные фрагменты, синхронизации аудио с видео.

Кроме того, в Sound Forge Audio Studio присутствуют такие встроенные эффекты, как эквалайзер, реверберация, задержка, и др. Готовые композиции можно записывать на компакт-диски или же конвертировать в форматы, которые можно воспроизводить на различных мобильных устройствах, включая PSP, IPod и iPhone.