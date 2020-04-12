Sound Forge Audio Studio для Windows

Sound Forge Audio Studio 14.0.0.56

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Описание Sound Forge Audio Studio 14.0.0.56Описание   Скачать Sound Forge Audio Studio 14.0.0.56СКАЧАТЬ (5,94 Мб) Скриншоты Sound Forge Audio Studio 14.0.0.56Скриншоты (5)   Статистика Sound Forge Audio Studio 14.0.0.56Статистика   Отзывы о Sound Forge Audio Studio 14.0.0.56Отзывы (4)  
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4.36 из 5, всего оценок - 28
  • Рейтинг программы - 4.36 из 5
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Sound Forge Audio Studio - облегченный вариант популярного аудиоредактора Sound Forge. Оснащен функциями для записи, редактирования, кодирования, а также захвата аудио с внешних источников. С помощью программы можно сбалансировать уровень шума, обрезать ненужные фрагменты, синхронизации аудио с видео.

Кроме того, в Sound Forge Audio Studio присутствуют такие встроенные эффекты, как эквалайзер, реверберация, задержка, и др. Готовые композиции можно записывать на компакт-диски или же конвертировать в форматы, которые можно воспроизводить на различных мобильных устройствах, включая PSP, IPod и iPhone.

Sound Forge Audio Studio
Sound Forge Audio Studio
Sound Forge Audio Studio
Sound Forge Audio Studio
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $59.99
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 10 887
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы аудио
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Отзывы о программе Sound Forge Audio Studio

Кристина про Sound Forge Audio Studio 10.0 build 252 [04-09-2018]

Программа отличная, но каждые 10 секунд слышен писк, говорит что-то похожее на траил. Не знаете как отключить?
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александр про Sound Forge Audio Studio 10.0 build 177 [03-07-2012]

Xp программа уже не поддерживает, Sound Forge Audio Studio 10.0 build 176
2 | 2 | Ответить

Юрий про Sound Forge Audio Studio 10.0 build 176 [27-01-2012]

самая класная программа, автар молодец
3 | 2 | Ответить

sbrserjo про Sound Forge Audio Studio 10.0 build 152 [10-06-2010]

ага,уже бегу за 65-тью баксами....
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