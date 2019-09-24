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WSCC (Windows System Control Center) для Windows

WSCC (Windows System Control Center) 4.0.1.2

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Описание WSCC (Windows System Control Center) 4.0.1.2Описание   Скачать WSCC (Windows System Control Center) 4.0.1.2СКАЧАТЬ (3,5 Мб) Скриншоты WSCC (Windows System Control Center) 4.0.1.2Скриншоты (2)   Статистика WSCC (Windows System Control Center) 4.0.1.2Статистика   Отзывы о WSCC (Windows System Control Center) 4.0.1.2Отзывы (2)  
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4.25 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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WSCC (Windows System Control Center) - портативная программа, представляющая из себя оболочку, которая объединяет в себе пакеты Sysinternals Suite и NirLauncher. Все утилиты входящие в данный набор, разделены по категориям в зависимости от назначения, а также присутствует возможность запуска некоторых встроенных средств Windows.

При первом запуске программа попытается найти существующие инсталляции Sysinternals Suite и NirLauncher, чтобы использовать их файлы, и если других оболочек не оказалось, то в этом случае утилита предложит скачать выбранные программы с сайтов разработчиков (всего в пакете около 261 утилиты).

Кроме того, в WSCC имеется Избранное, быстрый поиск и запуск, а также присутствует модуль обновления, с помощью которого можно проверять наличие новых релизов приложений и скачивать их.

WSCC (Windows System Control Center)
WSCC (Windows System Control Center)
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 5 216
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты - Настройка, оптимизация - другое
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Отзывы о программе WSCC (Windows System Control Center)

(ерж про WSCC (Windows System Control Center) 2.0.6.0 [08-08-2012]

Скачаю когда появится руссификатор.
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Dadad про WSCC (Windows System Control Center) 2.0.2.1 [14-09-2011]

Круто, очень удобная программа! Сама скачивает и обновляет замечательные утилиты.
Плюс всё в одном месте и разложено по категориям
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