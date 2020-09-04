SiSoftware Sandra Lite для Windows

SiSoftware Sandra Lite 30.69 R9

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание SiSoftware Sandra Lite 30.69 R9Описание   Скачать SiSoftware Sandra Lite 30.69 R9СКАЧАТЬ (163,71 Мб) Скриншоты SiSoftware Sandra Lite 30.69 R9Скриншоты (8)   Статистика SiSoftware Sandra Lite 30.69 R9Статистика   Отзывы о SiSoftware Sandra Lite 30.69 R9Отзывы (28)  
Оцените программу!
4.43 из 5, всего оценок - 188
  • Рейтинг программы - 4.43 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

SiSoftware Sandra - набор утилит, предназначенные для сбора всевозможной информации и диагностики различных компонентов компьютера, установленных программ и любых других устройств, подсоединенных к ПК. Вы можете получить информацию о процессоре, чипсете, видео адаптере, портах, принтерах, звуковой карте, памяти, сети, процессах Windows, AGP, PCIe, соединениях ODBC, USB, 1394/Firewire, и т.д. 

Ключевые возможности:

  • Поддержка 3 платформ (Win32 x86, Win64 x64, WinCE ARM) в единой программе установки
  • Множество эталонных тестов, разработанных отдельно для каждой платформы
  • 34 модуля с подробной информацией
  • Официальная поддержка огромного числа различных устройств благодаря непосредственному сотрудничеству с Intel, AMD, ATI, SiS, VIA
  • Версия Lite (бесплатная для использования в личных и образовательных целях)
SiSoftware Sandra Lite
SiSoftware Sandra Lite
SiSoftware Sandra Lite
SiSoftware Sandra Lite
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Немецкийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)34 / 248 571
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
ТОП-сегодня раздела "Диагностика, тесты"
 

AIDA64 Extreme Edition 6.25.5400

AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения тестирования отдельных его компонентов, как например процессор,

FurMark 1.21.2.0

FurMark - мощный инструмент, который будет в первую очередь полезен оверклокерам, позволяющий осуществлять стресс-тестирование видеокарт совместимых с API OpenGL,

GPU-Z 2.31.0

GPU-Z - отличная утилита для просмотра разнообразной информации о видеокарте и ее графическом процессоре, например модель, версия BIOS, номер ревизии чипа, поддержка

CPU-Z 1.93

CPU-Z - небольшая полезная программа, с помощью которой вы получите всю информацию об основных устройствах в системе: процессоре, оперативной памяти, материнской

CrystalDiskMark 7.0.0h

CrystalDiskMark - небольшая бесплатная программа, предназначенная для сравнительного анализа (тестирования) быстродействия жестких дисков компьютера. Позволяет

OCCT Perestroika 6.2.0

Мощная утилита для тестирования CPU и GPU, ОЗУ, компонентов материнской платы и подсистемы питания ПК. Используются различные методы тестирования для оценки

Отзывы о программе SiSoftware Sandra Lite

black_panther про SiSoftware Sandra Lite 28.34 [30-11-2018]

ребят, не пойму-короче она проверила комп, но в окне пусто-нажимаешь копировать и вставляешь-вставляется, а мне не отображается... че за бред?
4 | 2 | Ответить

Алексей про SiSoftware Sandra Lite 2016 (22.20) [31-12-2016]

Зачем вводите в заблуждение посетителей: пишете, что для систем х32? Я скачал, пробую установить и данная программа не поддерживается моей системой. У меня ХР SP3 х32.
2 | 3 | Ответить

Serg в ответ Алексей про SiSoftware Sandra Lite 24.61 SP4 [03-10-2018]

Жаль ХП не поддерживается. ( Но это и понятно. Сам Мелкософт ХП не поддерживает )))
2 | 2 | Ответить

chipi про SiSoftware Sandra Lite 2015 (21.12) [14-12-2014]

Загрузил, на винде все работает. Есть только вопрос по поддержке платформы Android. На официальном сайте есть ссылки этой проги для ОС Android двух версий (32 и 64 bit), но эти ссылки пустые. Для чего разрабы вводят людей в заблуждение? Еще и на письма не отвечают!
2 | 2 | Ответить

Yuran_Hell про SiSoftware Sandra Lite 2013.SP3 (19.41) [13-04-2013]

вполне сносно..)
2 | 2 | Ответить

AND_rey про SiSoftware Sandra Lite 2013.SP1a (19.29) [18-02-2013]

Cкачал уже несколько SANDR и ни одна не включается. Просто комп перезагружается... и не более. Это я и без проги делать умею. Нужна подсказка. А то навязывается мысль всякая.
4 | 16 | Ответить

Читать все отзывы (28) / Добавить отзыв
 