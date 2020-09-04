SiSoftware Sandra - набор утилит, предназначенные для сбора всевозможной информации и диагностики различных компонентов компьютера, установленных программ и любых других устройств, подсоединенных к ПК. Вы можете получить информацию о процессоре, чипсете, видео адаптере, портах, принтерах, звуковой карте, памяти, сети, процессах Windows, AGP, PCIe, соединениях ODBC, USB, 1394/Firewire, и т.д.
Ключевые возможности:
Поддержка 3 платформ (Win32 x86, Win64 x64, WinCE ARM) в единой программе установки
Множество эталонных тестов, разработанных отдельно для каждой платформы
34 модуля с подробной информацией
Официальная поддержка огромного числа различных устройств благодаря непосредственному сотрудничеству с Intel, AMD, ATI, SiS, VIA
Версия Lite (бесплатная для использования в личных и образовательных целях)
Мощная утилита для тестирования CPU и GPU, ОЗУ, компонентов материнской платы и подсистемы питания ПК. Используются различные методы тестирования для оценки
Отзывы о программе SiSoftware Sandra Lite
black_panther про SiSoftware Sandra Lite 28.34 [30-11-2018]
ребят, не пойму-короче она проверила комп, но в окне пусто-нажимаешь копировать и вставляешь-вставляется, а мне не отображается... че за бред? 4 | 2 | Ответить
Алексей про SiSoftware Sandra Lite 2016 (22.20) [31-12-2016]
Зачем вводите в заблуждение посетителей: пишете, что для систем х32? Я скачал, пробую установить и данная программа не поддерживается моей системой. У меня ХР SP3 х32. 2 | 3 | Ответить
Serg в ответ Алексей про SiSoftware Sandra Lite 24.61 SP4 [03-10-2018]
Жаль ХП не поддерживается. ( Но это и понятно. Сам Мелкософт ХП не поддерживает ))) 2 | 2 | Ответить
chipi про SiSoftware Sandra Lite 2015 (21.12) [14-12-2014]
Загрузил, на винде все работает. Есть только вопрос по поддержке платформы Android. На официальном сайте есть ссылки этой проги для ОС Android двух версий (32 и 64 bit), но эти ссылки пустые. Для чего разрабы вводят людей в заблуждение? Еще и на письма не отвечают! 2 | 2 | Ответить
Yuran_Hell про SiSoftware Sandra Lite 2013.SP3 (19.41) [13-04-2013]