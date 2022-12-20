NVIDIA Inspector для Windows

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Оценка: 3.84/5 голосов - 276
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.8.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Диагностика, тесты
Загрузок (сегодня/всего):27 / 640 937 | Статистика
Размер:199 Кб
NVIDIA Inspector скриншот № 1
NVIDIA Inspector скриншот № 2

NVIDIA Inspector - небольшая бесплатная программа, при помощи которой пользователь получает доступ к всевозможной информации об установленных в системе графических адаптерах NVIDIA. Утилита на первый взгляд дублирует функционал популярной программы GPU-Z, но отличается тем, что предназначена для видеокарт на базе процессоров и чипсетов NVIDIA.

Данное приложение поможет узнать характеристики чипа и памяти, версии BIOS и драйвера, текущие и стандартные частоты, температуру и скорость вращения вентиляторов, загрузку GPU и памяти и многое другое. Кроме того присутствует возможность разгона графического адаптера с функцией изменения напряжения на ядре чипа и управления частотой вращения лопастей вентилятора. Также в NVIDIA Inspector имеется встроенный редактор профилей драйвера GeForce. Программа не требует инсталляции.

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Отзывы о программе NVIDIA Inspector

1 про NVIDIA Inspector 1.9.8.1 [21-05-2021]

Разве он не поддерживает висту?

P.S. Знаю, что виста давно не поддерживается, непопулярна и т.п., но как-то не логично, что программа поддерживает хр, а висту нет.
7 | 2 | Ответить

Скрут в ответ 1 про NVIDIA Inspector 1.9.8.1 [10-06-2021]

Поддерживает!
2 | 1 | Ответить

Да про NVIDIA Inspector 1.9.8.1 [28-02-2021]

Круто
5 | 4 | Ответить

Лёха про NVIDIA Inspector 1.9.7.8 [18-09-2019]

Кто нибудь GeForce GT 610 разгонял?
23 | 61 | Ответить

Вова в ответ Лёха про NVIDIA Inspector 1.9.7.8 [31-12-2020]

самом интересно меня 620 и хз что будет
7 | 6 | Ответить

Крит в ответ Лёха про NVIDIA Inspector 1.9.7.8 [04-01-2021]

Да... уже где-то в космосе!
2 | 7 | Ответить

Сергей про NVIDIA Inspector 1.9.7.8 [23-12-2018]

Программка супер всё работает улучшает графику офигенно нужно просто уметь ею пользоваться
7 | 28 | Ответить

Андрей про NVIDIA Inspector 1.9.7.7 [21-02-2017]

Настройки не сохроняются что делпть?
28 | 107 | Ответить

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