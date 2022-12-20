NVIDIA Inspector для Windows
|Оценка:
|3.84/5 голосов - 276
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.8.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Orbmu2k
|Категория:
|Диагностика, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|27 / 640 937 | Статистика
|Размер:
|199 Кб
NVIDIA Inspector - небольшая бесплатная программа, при помощи которой пользователь получает доступ к всевозможной информации об установленных в системе графических адаптерах NVIDIA. Утилита на первый взгляд дублирует функционал популярной программы GPU-Z, но отличается тем, что предназначена для видеокарт на базе процессоров и чипсетов NVIDIA.
Данное приложение поможет узнать характеристики чипа и памяти, версии BIOS и драйвера, текущие и стандартные частоты, температуру и скорость вращения вентиляторов, загрузку GPU и памяти и многое другое. Кроме того присутствует возможность разгона графического адаптера с функцией изменения напряжения на ядре чипа и управления частотой вращения лопастей вентилятора. Также в NVIDIA Inspector имеется встроенный редактор профилей драйвера GeForce. Программа не требует инсталляции.
AIDA64 Extreme Edition 6.85.6300
AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения...
CPU-Z - небольшая полезная программа, с помощью которой вы получите всю информацию об...
FurMark - мощный инструмент, который будет в первую очередь полезен оверклокерам, позволяющий...
CrystalDiskMark - небольшая бесплатная программа, предназначенная для сравнительного анализа...
GPU-Z - отличная утилита для просмотра разнообразной информации о видеокарте и ее...
Мощная утилита для тестирования CPU и GPU, ОЗУ, компонентов материнской платы и подсистемы...
Отзывы о программе NVIDIA Inspector
1 про NVIDIA Inspector 1.9.8.1 [21-05-2021]
Разве он не поддерживает висту?
P.S. Знаю, что виста давно не поддерживается, непопулярна и т.п., но как-то не логично, что программа поддерживает хр, а висту нет.
7 | 2 | Ответить
Вова в ответ Лёха про NVIDIA Inspector 1.9.7.8 [31-12-2020]
Крит в ответ Лёха про NVIDIA Inspector 1.9.7.8 [04-01-2021]
Сергей про NVIDIA Inspector 1.9.7.8 [23-12-2018]
Программка супер всё работает улучшает графику офигенно нужно просто уметь ею пользоваться
7 | 28 | Ответить
Андрей про NVIDIA Inspector 1.9.7.7 [21-02-2017]