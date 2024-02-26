Giada Loop Machine - небольшая портативная многотрековая аудиостудия с открытым исходным кодом, с помощью которой можно легко в домашних условиях создавать различные композиции.

Программа включает в себя драм машину, секвенсор, управляемых с клавиатуры компьютера, возможность загружать и записывать до 32 дорожек, комбинируемые режимы воспроизведения, функции записи аудио с различных источников с автоматическим выбором каналов и компенсацией входной задержки, 32-битную плавающую точку и многое другое.