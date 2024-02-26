Giada для Windows
|Оценка:
|4.66/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.24.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Monocasual
|Категория:
|DJ Студии, микшеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 5 816 | Статистика
|Размер:
|5,57 Мб
|СКАЧАТЬ
Giada Loop Machine - небольшая портативная многотрековая аудиостудия с открытым исходным кодом, с помощью которой можно легко в домашних условиях создавать различные композиции.
Программа включает в себя драм машину, секвенсор, управляемых с клавиатуры компьютера, возможность загружать и записывать до 32 дорожек, комбинируемые режимы воспроизведения, функции записи аудио с различных источников с автоматическим выбором каналов и компенсацией входной задержки, 32-битную плавающую точку и многое другое.
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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