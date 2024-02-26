Giada для Windows

Описание
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Оценка: 4.66/5 голосов - 9
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.24.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:DJ Студии, микшеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 5 816 | Статистика
Размер:5,57 Мб
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Giada скриншот № 2

Giada Loop Machine - небольшая портативная многотрековая аудиостудия с открытым исходным кодом, с помощью которой можно легко в домашних условиях создавать различные композиции.

Программа включает в себя драм машину, секвенсор, управляемых с клавиатуры компьютера, возможность загружать и записывать до 32 дорожек, комбинируемые режимы воспроизведения, функции записи аудио с различных источников с автоматическим выбором каналов и компенсацией входной задержки, 32-битную плавающую точку и многое другое.

Что нового в Giada 0.24.0?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
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