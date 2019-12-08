Parkdale - полезная утилита для тестирования скорости записи и чтения данных с жёсткого диска, сетевого диска, флешки USB и других накопителей информации. Программа содержит три основных режима работы: QuickAccess, FileAccess, BlockAccess. Каждый из режимов позволяет настроить определенные условия для измерения скорости записи и чтения информации. Так, в разделе QuickAccess доступно получить общие показатели о скорости обмена данными. Здесь обмен происходит благодаря файловой системе.

В режим FileAccess измеряется скорость чтения и записи определённого файла. Можно установить размер блока, включить или отключить кэширование. Работа с файлом происходит также благодаря файловой системе.

При использовании режима BlockAccess тестирование осуществляется без использования файловой системы, а доступ к информации идёт напрямую через устройство.

В целом Parkdale будет весьма полезным инструментом для тех, кто периодически сталкивается с необходимостью измерения скорости записи и чтения данных на дисках.