Parkdale для Windows

Parkdale 3.00

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Описание Parkdale 3.00Описание   Скачать Parkdale 3.00СКАЧАТЬ (740 Кб) Скриншоты Parkdale 3.00Скриншоты (6)   Статистика Parkdale 3.00Статистика   Отзывы о Parkdale 3.00Отзывы (1)  
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3.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Parkdale - полезная утилита для тестирования скорости записи и чтения данных с жёсткого диска, сетевого диска, флешки USB и других накопителей информации. Программа содержит три основных режима работы: QuickAccess, FileAccess, BlockAccess. Каждый из режимов позволяет настроить определенные условия для измерения скорости записи и чтения информации. Так, в разделе QuickAccess доступно получить общие показатели о скорости обмена данными. Здесь обмен происходит благодаря файловой системе.

В режим FileAccess измеряется скорость чтения и записи определённого файла. Можно установить размер блока, включить или отключить кэширование. Работа с файлом происходит также благодаря файловой системе.
При использовании режима BlockAccess тестирование осуществляется без использования файловой системы, а доступ к информации идёт напрямую через устройство.

В целом Parkdale будет весьма полезным инструментом для тех, кто периодически сталкивается с необходимостью измерения скорости записи и чтения данных на дисках.

Parkdale
Parkdale
Parkdale
Parkdale
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 7 803
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты - HDD утилиты
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Отзывы о программе Parkdale

Чумак Александра про Parkdale 2.95 [22-11-2015]

Мне помогла в работе, спасибо.
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