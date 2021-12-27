RadioBOSS для Windows

Описание
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Оценка: 3.66/5 голосов - 62
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 2000 руб. | Купить
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:6.1.0.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:DJ Студии, микшеры
Загрузок (сегодня/всего):3 / 32 209 | Статистика
Размер:30,75 Мб
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RadioBOSS - это программа для автоматизации радиостанций, клубов, вечеринок и т.п. Широкие возможности программы позволяют использовать ее везде, где требуется музыкальное оформление. Программа может работать месяцами без вмешательства человека. Есть также детектор тишины, который не допустит тишины в эфире. Встроенный перекодировщик, граббер CD, музыкальная база и множество других функций делают эту программу очень полезным средством для управления вашей музыкальной коллекцией.

Программа поделена на 3 модуля:

  • Player - главный
  • Musical Database - сканирует диск на наличие музыкальных файлов, сохраняет список в базу данных. Обеспечивает быстрый поиск по любому полю, массовый редактор тегов, сортировка, статистика, фильтр и т.п.
  • Playlist Generator - автоматический генератор плейлистов. Вы задаете параметры - длительность (кол-во треков или длительность по времени), метод генерации, наличие рекламы, время ее выхода, часовые отбивки, джинглы, ротации... В результате получается готовый плейлист, который можно сразу запускать в эфир.

Основные возможности программы RadioBoss:

  • поддержка файлов mp3, wma, wav, ogg files, CD (.cda)
  • одновременная работа с двумя плейлистами - один играет, второй можно редактировать
  • встроенные эффекты: echo, reverb, flanger, tempo, pitch
  • 12ти полосный эквалайзер
  • автоматический и индивидуальный кроссфейд
  • автоматический контроль громкости - все файлы играют на одной громкости
  • обрезание тишины в начале и конце трека
  • независимый второй выход - на вторую карту, разделение левого и правого каналов стерео (сплит) или выход на задние колонки
  • расписание
  • цветовая индикация в плейлисте (чтобы различать джинглы, рекламу и музыку)
  • перекодировщик файлов (mp3->wma etc...)
  • граббер CD
  • мультиязычный интерфейс (english, deutch, russian)
  • автоматическая генерация плейлистов...

В демонстрационной версии программы доступны все функции полной версии кроме сохранения и загрузки: плейлистов, профилей, списков расписаний и списков джинглов. Программа непрерывно работает не более 45 минут, потом закрывается.

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Отзывы о программе RadioBOSS

ECCOsea про RadioBOSS 6.0.4.0 [03-06-2021]

Ужасная прога. Глюк на глюке. Громкость скачет сама, вылетает периодически. Буду искать альтернативу. НЕ ПОКУПАЙТЕ! Выкинутые деньги!
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DJ DENIS про RadioBOSS 4.6.4.914 [10-04-2012]

да программа хорошая но денег стоит .... лучше sam boardcaster воспользуюсь !!!
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лёха в ответ DJ DENIS про RadioBOSS 5.7.2.0 [28-05-2018]

скачай audacity там можно звук в 3 раза больше зделать и басс эффекты.
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dobavit-hab-v-i про RadioBOSS 4.5.1.751 [10-04-2011]

А скажите , что лучше есть нее ?
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Сергей про Radioboss 2.4 [21-05-2007]

Была бы бесплатная, была бы люкс. А так фуфло.
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Moonlight в ответ Сергей про RadioBOSS 5.8.5.1 [09-09-2019]

была бы бесплатно была бы фуфлом
2 | 2 | Ответить

vasj про Radioboss 2.1.23.119 [27-02-2006]

4to za radio?
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