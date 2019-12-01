HeavyLoad для Windows

HeavyLoad 3.51

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Описание HeavyLoad 3.51Описание   Скачать HeavyLoad 3.51СКАЧАТЬ (11,46 Мб) Скриншоты HeavyLoad 3.51Скриншоты (5)   Статистика HeavyLoad 3.51Статистика   Отзывы о HeavyLoad 3.51Отзывы (1)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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HeavyLoad - неплохой бесплатный инструмент для тестирования компьютера на отказоустойчивость и выносливость при максимальных нагрузках на аппаратную часть. Здесь проводятся стресс-тесты процессора, жесткого диска, оперативной памяти, видеокарты и операционной системы.

Эта программа особенно полезна при проверке работоспособности серверов перед началом их использования или определения возможностей работы нового компьютера, когда они подвергаются максимальным нагрузкам.

Каждый из применяемых методов теста настраивается непосредственно под личные потребности. Например, в системе с несколькими ядрами процессора можно выбирать нужное количество ядер для испытания или установить скорость записи на жесткий диск тестового файла и т.д.

Удобно, что HeavyLoad доступна и в портативной версии, это дает возможность ее использования на любом ПК без дополнительной установки.

HeavyLoad
HeavyLoad
HeavyLoad
HeavyLoad
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 549
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
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Отзывы о программе HeavyLoad

Critter-Z про HeavyLoad 3.4.0 [03-03-2019]

Уже есть 2019-го года версия 3.5.0.242
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