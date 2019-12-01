HeavyLoad - неплохой бесплатный инструмент для тестирования компьютера на отказоустойчивость и выносливость при максимальных нагрузках на аппаратную часть. Здесь проводятся стресс-тесты процессора, жесткого диска, оперативной памяти, видеокарты и операционной системы.

Эта программа особенно полезна при проверке работоспособности серверов перед началом их использования или определения возможностей работы нового компьютера, когда они подвергаются максимальным нагрузкам.

Каждый из применяемых методов теста настраивается непосредственно под личные потребности. Например, в системе с несколькими ядрами процессора можно выбирать нужное количество ядер для испытания или установить скорость записи на жесткий диск тестового файла и т.д.

Удобно, что HeavyLoad доступна и в портативной версии, это дает возможность ее использования на любом ПК без дополнительной установки.