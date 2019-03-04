GameSwift для Windows

GameSwift 2.3.4.2019

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Описание GameSwift 2.3.4.2019Описание   Скачать GameSwift 2.3.4.2019СКАЧАТЬ (3,64 Мб) Скриншоты GameSwift 2.3.4.2019Скриншоты (2)   Статистика GameSwift 2.3.4.2019Статистика   Отзывы о GameSwift 2.3.4.2019Отзывы (1)  
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3.60 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 3.60 из 5
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GameSwift - это приложение для улучшения скорости работы системы компьютера и оптимизации ее характеристик при использовании различных компьютерных игр. После применения GameSwift изменяются некоторые рабочие параметры компьютера, исправляются возможные ошибки и конфликты оборудования, которые приводили к замедлению системы.

Эта программа просканирует систему, а затем внесет определенные изменения в Windows, что позволит оптимизировать операционную систему так, как будто она заново переустановлена. К примеру, значительно улучшится качество графики, более экономно расходуется оперативная память, структурируется приоритетное использование процессора и другие изменения. Это позволит выжать всю доступную производительности компьютера, настроить наилучшим образом имеющееся в распоряжении "железо" и наслаждаться использованием самых современных игр без внесения изменений в сами игры.

Также хотелось бы отметить, что GameSwift является сочетанием сразу двух продуктов этого же разработчика - GameGain и PCMedik, которые при желании тоже можно использовать.

Что нового в GameSwift 2.3.4.2019?
  • Исправлены ошибки
GameSwift
GameSwift
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $16.99
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 837
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе GameSwift

mealshot про GameSwift 2.3.5.2018 [14-03-2018]

На удивление, увеличение фпса есть, но в моем случае я получил стабильные 60 фпс в овере из 45-50 фпс
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