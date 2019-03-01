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RealPlayer Cloud для Windows

RealPlayer Cloud 18.1.16.215 Final

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Описание RealPlayer Cloud 18.1.16.215 FinalОписание   Скачать RealPlayer Cloud 18.1.16.215 FinalСКАЧАТЬ (62,54 Мб) Скриншоты RealPlayer Cloud 18.1.16.215 FinalСкриншоты (9)   Статистика RealPlayer Cloud 18.1.16.215 FinalСтатистика   Отзывы о RealPlayer Cloud 18.1.16.215 FinalОтзывы (2)  
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4.00 из 5, всего оценок - 8
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RealPlayer Cloud - инновационная разработка популярного медиапроигрывателя RealPlayer, которая позволяет не только воспроизводить видео- и аудиофайлы на компьютере, но также загружать их в облачное хранилище с возможностью доступа к ним в любом месте с использованием различных устройств.

Помимо этого, данный проигрыватель отлично справляется с воспроизведением контента прямо из Интернета, в том числе радиостанций и TV-каналов. Удобно, что при загрузке в облако видеороликов или музыкальных композиций, они автоматически преобразуются для наилучшего воспроизведения на Android-устройствах, iOS-устройствах и других девайсах, так что качество Ваших медиафайлов всегда будет отличным. При необходимости самостоятельно оптимизировать медиаданные под конкретное устройство, то это также можно сделать в медиапроигрывателе - список поддерживаемых девайсов достаточно большой.

Ну и конечно же, здесь присутствуют все стандартные для медиапроигрывателей функции, такие как, создание своей библиотеки, настройка эквалайзера, микшер, обширные настройки аудио и видео, воспроизведение CD- и DVD-дисков, запись на диски и многое другое. Список поддерживаемых для воспроизведения форматов также огромен и удовлетворит запросы самых взыскательных пользователей - FLV, MKV, WMV, XVID, DIVX, MOV, AVI, MP4, MP3, WAV, AIFF, MPG, MPEG, MIDI и многие другие. Для начала работы с плеером необходимо пройти простую регистрацию (можно, кстати, войти в сервис под учетной записью Facebook), после чего предоставляется 2 Гб облачного хранилища, ну а обычные возможности используются без ограничений.

В общем, RealPlayer Cloud действительно отличный медиапроигрыватель с расширенными функциями, который не только воспроизведет практически любой медиафайл, но и позволит через облачный сервис поделится им с друзьями и близкими, а также самому наслаждаться любимыми роликами и композициями в любом месте с доступом к Интернету.

Скриншоты RealPlayer Cloud:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5 157
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Плееры
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Отзывы о программе RealPlayer Cloud

Castor про RealPlayer Cloud 18.0.259 [11-08-2015]

А как шикарно удаляется...... офигеть за всё время такой геморой наверное первый раз, как впрочем и не понятное масштабирование. Один плюс многоформатность, а так..... лучше не связываться.
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aydf про RealPlayer Cloud 17.0.12.0 [05-08-2014]

Загрузил,установил....Я просто в ужасе,тк такое искажение прёт при воспроизведении засчёт увеличения чувствителькости или разбалансировки с использованием преимуществ автонастройки...Приходится громкость уменьшать на одну треть,даже тогда искажение не исчезаетю
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