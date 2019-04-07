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Soft4Boost AMPlayer 5.1.7.941
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4.60 из 5, всего оценок - 10
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- Рейтинг программы - 4.60 из 5
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Soft4Boost AMPlayer - отличный многофункциональный медиапроигрыватель аудио- и видеофайлов. Этот плеер очень прост в использовании и поддерживает практически все известные форматы медиаданных: для видео - AVI, MPEG, WMV, MP4, DVR-MS, MKV, FLV, OGG и др.; для аудио - WAV, MP3, FLAC, M4A, OGG, AAC, AMR и др. Кроме того, если Вы загрузите в список воспроизведения файлы изображений (форматы PNG, JPEG, TIFF, GIF и др.), то программа покажет и их в режиме слайд-шоу с интервалом 5 секунд. Кстати, при просмотре видеофайла можно очень быстро сделать скриншот, нажав на значок фотоаппарата на панели задач, что очень удобно. В общем, в управлении этот плеер достаточно удобен и универсален для воспроизведения любых типов файлов.
Основные возможности приложения:
- Воспроизведение наиболее широко используемых видеоформатов,
- Проигрывание аудиофайлов и CD-дисков,
- Просмотр изображений в виде слайд-шоу,
- Создание списков воспроизведения в форматах M3U или PLS,
- Использование и редактирование субтитров для видео,
- Захват экрана и сохранение скриншота в один из графических форматов.
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Отзывы о программе Soft4Boost AMPlayer
Antonyo про Soft4Boost AMPlayer 2.1.3.89 [15-09-2014]
Воспроизводит без звука видео, если в нем несколько звуковых дорожек, а значит "-1"
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