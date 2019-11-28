MSI Kombustor - утилита-бенчмарк, созданная на базе популярного приложения Furmark, которая протестирует видеокарту на стабильность, производительность и температурный режим при стрессовых нагрузках. Особенно интересна программа будет геймерам, позволив оценить насколько пригодна текущая конфигурация ПК для современных игр.

В главном окне приложения можно выбрать различные параметры тестов и нагрузок, проверять конфигурацию по отдельным компонентам, использовать полноэкранный режим и др. Итог тестирования будет представлен в оценочных балах, и уже по ним можно делать выводы о возможностях Вашей видеокарты, да и "железа" вообще.

Kombustor является совместимым как с программными интерфейсами DirectX последних версий, так и с OpenGL.