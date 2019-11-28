MSI Kombustor для Windows

MSI Kombustor 4.1.1.0 / 2.6.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание MSI Kombustor 4.1.1.0 / 2.6.0Описание   Скачать MSI Kombustor 4.1.1.0 / 2.6.0СКАЧАТЬ (88,68 Мб) Скриншоты MSI Kombustor 4.1.1.0 / 2.6.0Скриншоты (1)   Статистика MSI Kombustor 4.1.1.0 / 2.6.0Статистика   Отзывы о MSI Kombustor 4.1.1.0 / 2.6.0Отзывы (3)  
Оцените программу!
4.11 из 5, всего оценок - 18
  • Рейтинг программы - 4.11 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

MSI Kombustor - утилита-бенчмарк, созданная на базе популярного приложения Furmark, которая протестирует видеокарту на стабильность, производительность и температурный режим при стрессовых нагрузках. Особенно интересна программа будет геймерам, позволив оценить насколько пригодна текущая конфигурация ПК для современных игр.

В главном окне приложения можно выбрать различные параметры тестов и нагрузок, проверять конфигурацию по отдельным компонентам, использовать полноэкранный режим и др. Итог тестирования будет представлен в оценочных балах, и уже по ним можно делать выводы о возможностях Вашей видеокарты, да и "железа" вообще.

Kombustor является совместимым как с программными интерфейсами DirectX последних версий, так и с OpenGL.

MSI Kombustor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)11 / 61 221
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
ТОП-сегодня раздела "Диагностика, тесты"
 

CPU-Z 1.90

CPU-Z - небольшая полезная программа, с помощью которой вы получите всю информацию об основных устройствах в системе: процессоре, оперативной памяти, материнской

FurMark 1.20.9.0

FurMark - мощный инструмент, который будет в первую очередь полезен оверклокерам, позволяющий осуществлять стресс-тестирование видеокарт совместимых с API OpenGL,

EVEREST Ultimate Edition 5.50

EVEREST Ultimate Edition - одно из лучших приложений для диагностики, тестирования и анализа конфигурации компьютера. Предоставляет подробную информацию об

AIDA64 Extreme Edition 6.20.5300

AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения тестирования отдельных его компонентов, как например процессор,

CrystalDiskMark 7.0.0f

CrystalDiskMark - небольшая бесплатная программа, предназначенная для сравнительного анализа (тестирования) быстродействия жестких дисков компьютера. Позволяет

GPU-Z 2.27.0

GPU-Z - отличная утилита для просмотра разнообразной информации о видеокарте и ее графическом процессоре, например модель, версия BIOS, номер ревизии чипа, поддержка

скачать Adguard

Отзывы о программе MSI Kombustor

Димон про MSI Kombustor 3.5.2.1 / 2.6.0 [06-12-2016]

Не запускается - требует DirectX 11
1 | | Ответить

Денис про MSI Kombustor 3.5.2.1 / 2.6.0 [19-09-2016]

Здравствуйте! А на Win 10 можно как-то ее поставить?
7 | 6 | Ответить

Санёк про MSI Kombustor 3.5.1.0 / 2.5.9 [11-08-2015]

MSI Kombustor 3.5.1.0 - для 64-разрядных систем.
MSI Kombustor 2.5.9 - для 32-разрядных систем.
17 | 13 | Ответить

Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв
 