MediaPortal для Windows

MediaPortal 2.2.3 / 1.24

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Описание MediaPortal 2.2.3 / 1.24Описание   Скачать MediaPortal 2.2.3 / 1.24СКАЧАТЬ (140,87 Мб) Скриншоты MediaPortal 2.2.3 / 1.24Скриншоты (3)   Статистика MediaPortal 2.2.3 / 1.24Статистика   Отзывы о MediaPortal 2.2.3 / 1.24Отзывы (10)  
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4.53 из 5, всего оценок - 45
  • Рейтинг программы - 4.53 из 5
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MediaPortal - Программа превратит ваш персональный компьютер в полноценный мультимедийный центр. Программа представляет собой мультимедиа-комбайн, функции которого настолько обширны, что можно отказаться от множества других программ для работы с графикой, видео, аудио и другими мультимедийными файлами.
Программа умеет:

  • воспроизводить видео и аудио файлы всех популярных форматов, включая DVD;
  • захватывать и записывать в режиме реального времени потоковое видео (Live TV);
  • организовывать базу мультимедийных файлов, со своим рейтингом, а также быстрым поиском и удобной навигацией;
  • просматривать, компоновать, преобразовывать цифровые фотографии и другую графику;
  • настраивать и прослушивать радиостанции через FM-тюнер;
  • получать из интернета информацию о погоде и многое другое.

Используя эту программу, вы получаете программу с неограниченными возможностями, к тому же совершенно бесплатно.

Что нового в MediaPortal 2.2.3 / 1.24?
  • Улучшения в работе программы и исправления ошибок
MediaPortal
MediaPortal
MediaPortal
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 37 156
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Плееры - Просмотр
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Отзывы о программе MediaPortal

SSSR про MediaPortal 1.0.2 [22-01-2010]

Обломс!!! не хочет устанавливаться!!!
2 | 5 | Ответить

Александр про MediaPortal 1.0 RC3 [11-05-2009]

Скачал Net Framework 2.0 установил,но при установке MediaPortal выскакивает сообщение установить Net Framework-кто нибдь с этим сталкивался
2 | 2 | Ответить

campas про MediaPortal 1.0 RC3 [08-12-2008]

сайт русской поддержки mediaportal
www.team-mediaportal.su
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Олег про MediaPortal 0.2.3.0 [29-01-2008]

У меня тоже Aver Media тюнер .. даже качать тогда не буду. Спасибо что предумпредили .. 25 метров все ж таки.
2 | 5 | Ответить

Dimon про MediaPortal 0.2.3.0 [10-01-2008]

А мне очень понравилась, из подобных оболочек, самая крутая, удобная, и легко настраиваемя. Просто Железо нужно правильное под него подбирать.
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