MediaPortal - Программа превратит ваш персональный компьютер в полноценный мультимедийный центр. Программа представляет собой мультимедиа-комбайн, функции которого настолько обширны, что можно отказаться от множества других программ для работы с графикой, видео, аудио и другими мультимедийными файлами.

Программа умеет:

воспроизводить видео и аудио файлы всех популярных форматов, включая DVD;

захватывать и записывать в режиме реального времени потоковое видео (Live TV);

организовывать базу мультимедийных файлов, со своим рейтингом, а также быстрым поиском и удобной навигацией;

просматривать, компоновать, преобразовывать цифровые фотографии и другую графику;

настраивать и прослушивать радиостанции через FM-тюнер;

получать из интернета информацию о погоде и многое другое.

Используя эту программу, вы получаете программу с неограниченными возможностями, к тому же совершенно бесплатно.