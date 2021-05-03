Microsoft Hyperlapse Mobile - отличное приложение для Android, с помощью которого можно легко создавать неповторимые видеоролики, регулируя скорость проигрывания клипа.

В программу встроен специальный механизм стабилизации, что позволяет получать достаточно высокое качество видеокартинки и обеспечивает четкость временных промежутков. Так, к примеру, удаляются возможные следы тряски при съемке и получается монолитная прокрутка Вашего ролика.

После съемки есть возможность ускорить отснятый материал до 12 раз. Таким образом, можно создавать поистине удивительные видеоклипы: запишите восход солнца, открытие бутона цветка, движение по серпантину и многое другое, а потом сохраните в ускоренном режиме.

Основные возможности программы: