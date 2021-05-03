Программы для Android » Видео » Редакторы » Microsoft Hyperlapse Mobile 1.7.2016.03020

Microsoft Hyperlapse Mobile для Android

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Оценка: 4.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.2016.03020 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 922 | Статистика
Размер:17,03 Мб
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Microsoft Hyperlapse Mobile скриншот № 2
Microsoft Hyperlapse Mobile скриншот № 3

Microsoft Hyperlapse Mobile - отличное приложение для Android, с помощью которого можно легко создавать неповторимые видеоролики, регулируя скорость проигрывания клипа.

В программу встроен специальный механизм стабилизации, что позволяет получать достаточно высокое качество видеокартинки и обеспечивает четкость временных промежутков. Так, к примеру, удаляются возможные следы тряски при съемке и получается монолитная прокрутка Вашего ролика.

После съемки есть возможность ускорить отснятый материал до 12 раз. Таким образом, можно создавать поистине удивительные видеоклипы: запишите восход солнца, открытие бутона цветка, движение по серпантину и многое другое, а потом сохраните в ускоренном режиме.

Основные возможности программы:

  • Съемка временных промежутков в движении - на ходу, на бегу, в прыжке или в падении.
  • Отличное качество видео благодаря автоматической стабилизации.
  • Ускорение снятого видео в 12 раз.
  • Вашим видео легко поделиться на Instagram, Facebook или же просто сохранить его на устройстве.
  • Удобный и простой интерфейс.
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