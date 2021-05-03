Microsoft Hyperlapse Mobile для Android
|Оценка:
|4.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.2016.03020 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Microsoft Corporation
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 922 | Статистика
|Размер:
|17,03 Мб
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Microsoft Hyperlapse Mobile - отличное приложение для Android, с помощью которого можно легко создавать неповторимые видеоролики, регулируя скорость проигрывания клипа.
В программу встроен специальный механизм стабилизации, что позволяет получать достаточно высокое качество видеокартинки и обеспечивает четкость временных промежутков. Так, к примеру, удаляются возможные следы тряски при съемке и получается монолитная прокрутка Вашего ролика.
После съемки есть возможность ускорить отснятый материал до 12 раз. Таким образом, можно создавать поистине удивительные видеоклипы: запишите восход солнца, открытие бутона цветка, движение по серпантину и многое другое, а потом сохраните в ускоренном режиме.
Основные возможности программы:
- Съемка временных промежутков в движении - на ходу, на бегу, в прыжке или в падении.
- Отличное качество видео благодаря автоматической стабилизации.
- Ускорение снятого видео в 12 раз.
- Вашим видео легко поделиться на Instagram, Facebook или же просто сохранить его на устройстве.
- Удобный и простой интерфейс.
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Admin
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