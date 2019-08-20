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DarkWave Studio 5.8.5
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4.00 из 5, всего оценок - 7
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- Рейтинг программы - 4.00 из 5
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DarkWave Studio - мини аудио-студия для создания цифровой электронной музыки. Если Вы хотите попробовать себя в роли композитора, DJ-я или MC, то как раз с помощью этой простой программы и можно оценить свои творческие способности.
Тут Вы сможете использовать различные встроенные аудиомашины, а также применять и сторонние эффекты для своей композиции. Для создания мелодии реализован специальный модуль под названием Редактор шаблонов. Данный модуль даст возможность без особых усилий приступить к проектированию новой музыки или отредактировать уже имеющийся шаблон с помощью простого перетаскивания нужных элементов в редактор. Более того, шаблоны можно комбинировать между собой в разном сочетании, что позволяет получить действительно интересные и необычные авторские композиции.
DarkWave Studio состоит из следующих компонентов:
- Studio - работа с аудиомашинами,
- Pattern Editor - редактор музыкальных шаблонов,
- Sequencer - секвенсер для аранжировки шаблонов
- Multi-track Hard Disk Recorder - запись мелодии на жесткий диск.
Что касается доступных плагинов, то Вы можете использовать такие расширения:
- MIDI Input - MIDI клавиатура для воспроизведения встроенных инструментов,
- ES AntiAlias - цифровой оверсемплер,
- ES SpatialVerb - ревербератор с опцией моделирования помещения,
- ES Stomp - генератор рэйвов,
- ES BassHead - виртуальный аналоговый синтезатор,
- ES DGenR8 - виртуальная аналоговая драм-машина,
- ES QuadDelay - добавление эффекта эха и хорового пения,
- ES Mixer - 8-трековый микшер и другие.
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Отзывы о программе DarkWave Studio
Александр про DarkWave Studio 5.1.0 [22-11-2015]
Бета версия просто голый интерфейс без опций.Такие программ я и сам рисовать могу в С++.Не советую качать потратите время.
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