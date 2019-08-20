DarkWave Studio - мини аудио-студия для создания цифровой электронной музыки. Если Вы хотите попробовать себя в роли композитора, DJ-я или MC, то как раз с помощью этой простой программы и можно оценить свои творческие способности.

Тут Вы сможете использовать различные встроенные аудиомашины, а также применять и сторонние эффекты для своей композиции. Для создания мелодии реализован специальный модуль под названием Редактор шаблонов. Данный модуль даст возможность без особых усилий приступить к проектированию новой музыки или отредактировать уже имеющийся шаблон с помощью простого перетаскивания нужных элементов в редактор. Более того, шаблоны можно комбинировать между собой в разном сочетании, что позволяет получить действительно интересные и необычные авторские композиции.

DarkWave Studio состоит из следующих компонентов:

Studio - работа с аудиомашинами,

Pattern Editor - редактор музыкальных шаблонов,

Sequencer - секвенсер для аранжировки шаблонов

Multi-track Hard Disk Recorder - запись мелодии на жесткий диск.

Что касается доступных плагинов, то Вы можете использовать такие расширения: