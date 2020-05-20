Resonic Player - довольно шустрый аудиопроигрыватель, который может похвастаться не только своей производительностью, но при этом и минимальным потреблением системных ресурсов.
Приложение позволяет быстро перемещаться между папками, переключаться между аудио файлами, умеет воспроизводить аудио разных форматов (WAV, AIFF, AIFC, FLAC, APE, ALAC, MP3, M4A, MP4, AAC, MPC, OGG, WMA, MID, IT, XM, S3M, MTM, MOD, а также аудио из видео файлов MP4, WMV, AVI), присутствует встроенный анализатор спектра и многое другое.
Ключевые особенности:
Высокая скорость работы за счет поддержки многоядерных процессоров.
Минимальное потребление системных ресурсов.
Высокое качество звука.
Поддержка разнообразных аудиоформатов.
Возможность работы с аудио дорожками из видео файлов.
Поддержка Drag and drop.
Наличие анализатора спектра.
Таймер сна.
Функция запоминания последней позиции воспроизведения.
Daum PotPlayer - усовершенствованный аналог популярного мультимедийного проигрывателя KMPlayer, который предлагает пользователю высокое качество воспроизведения,
Отзывы о программе Resonic Player
Сергей про Resonic Player 0.9.2b (1788) [31-05-2019]
Это плеер для хай рэс музыки, очень был рад тому, что воспроизводит формат DSD. 2 | 2 | Ответить
Михаил про Resonic Player 0.9.2b (1788) [03-03-2019]
Прекрасный плеер. Простой, функциональный, музыкальный, эргономичный - просто супер. Звук отличный. Никаких лишних наворотов - включил и наслаждайся! Для тех кто любит работать с папками, каталогами - лучший вариант. 2 | 2 | Ответить
Владимир про Resonic Player 0.9.1b (1690) [08-01-2019]
сегодня установил - звук интересный , согласен с Вадимом 3 | 2 | Ответить
Вадим про Resonic Player 0.9.1b (1690) [16-03-2018]
это вообще то плеер для высокого качества звука,слышна разница только на хорошей аппаратуре,ни аимпу ни даже фубару до него как до китая 6 | 2 | Ответить
Дорофеевич в ответ Вадим про Resonic Player 0.9.2b (1788) [20-05-2020]
Дай бог вам, Вадим, дотянуться до Китая. Пока на просторах бывшего Союза перестраивались, в демократию играли, растаскивали нажитое большой страной, Китай просто работал и строил. Теперь на Луну прилетит Ван, а не Вадим. Мне кажется, что почти все это поняли | | Ответить
Александр про Resonic Player 0.9.1b (1690) [25-01-2018]
Не, до AIMPа далеко ему. Не удобный. Прокрутка не работает пока не щёлкнешь мышой, а если щёлкнешь то уже другое открывается. Воспроизвести несколько отдельных файлов из разных папок никак. В топку. 3 | 7 | Ответить