Resonic Player - довольно шустрый аудиопроигрыватель, который может похвастаться не только своей производительностью, но при этом и минимальным потреблением системных ресурсов.

Приложение позволяет быстро перемещаться между папками, переключаться между аудио файлами, умеет воспроизводить аудио разных форматов (WAV, AIFF, AIFC, FLAC, APE, ALAC, MP3, M4A, MP4, AAC, MPC, OGG, WMA, MID, IT, XM, S3M, MTM, MOD, а также аудио из видео файлов MP4, WMV, AVI), присутствует встроенный анализатор спектра и многое другое.

Ключевые особенности: