IGTV для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|183.0.0.40.116 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Категории:
|Блоги, социальные сети - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 605 | Статистика
|Размер:
|45,65 Мб
|СКАЧАТЬ
IGTV - видео-сервис от разработчиков социальной сети Instagram, который позволяет пользователям просматривать вертикальные ролики (длительностью от 15 секунд до 60 минут) с эффектами и стикерами.
Ключевые особенности:
- Скачивание и вход с помощью учетных данных аккаунта Instagram.
- Смотрите видео блогеров, на которых вы уже подписаны, или тех, кто может вам понравиться. Видео подбираются специально для вас.
- Поиск видео или каналов.
- Возможность оставлять отметки "Нравится" или комментарии к видео и отправлять их друзьям в Direct.
- Поиск блогеров с возможностью подписываться на них прямо в IGTV, чтобы следить за тем, что они публикуют в Instagram.
ВКонтакте – официальный клиент популярной социальной сети. Установив приложение, вы...
Бесплатное функциональное Android-приложение для лёгкого и безопасного общения по голосовой...
Бесплатное приложение для Android-устройств, которое будет полезно пользователям популярной...
Бесплатный и простой в использовании загрузчик Android-смартфонов и планшетов, благодаря...
Бесплатное Android-приложение, которое вполне может претендовать на статус достойного...
Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг...
Отзывы о программе IGTV
Admin
Отзывов о программе IGTV 183.0.0.40.116 пока нет, можете добавить...