IGTV для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:183.0.0.40.116 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категории:Блоги, социальные сети - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 605 | Статистика
Размер:45,65 Мб
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IGTV скриншот № 1
IGTV скриншот № 2
IGTV скриншот № 3
IGTV скриншот № 4

IGTV - видео-сервис от разработчиков социальной сети Instagram, который позволяет пользователям просматривать вертикальные ролики (длительностью от 15 секунд до 60 минут) с эффектами и стикерами.

Ключевые особенности:

  • Скачивание и вход с помощью учетных данных аккаунта Instagram.
  • Смотрите видео блогеров, на которых вы уже подписаны, или тех, кто может вам понравиться. Видео подбираются специально для вас.
  • Поиск видео или каналов.
  • Возможность оставлять отметки "Нравится" или комментарии к видео и отправлять их друзьям в Direct.
  • Поиск блогеров с возможностью подписываться на них прямо в IGTV, чтобы следить за тем, что они публикуют в Instagram.
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